Futbalisti Serede uštedrili Senici debakel, tesné víťazstvo DAC

Futbalisti AS Trenčín remizovali v 2. kole Fortuna ligy s tímom FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1.

Duel dvoch tímov, ktoré v prvom kole remizovali zhodne 2:2, hostil žilinský štadión. Prvú výraznejšiu šancu mali Trenčania v 5. minúte. Priamy kop El Mahdiouioho Chovan vyrazil, s Ikobovou dorážkou si tiež poradil. V permanencii bol Chovan aj o 10 minút neskôr. Roguljićovo vysunutie spracoval Ikooba, gólman nohou vyrazil, Ghaliho dorážke chýbala razancia a presnosť.

O minútu neskôr horela obrana Trenčína. Kovaľovu strieľanú prihrávku Hrnčár pred prázdnou bránou netrafil, následne lopta skákala v pätke, aby sa k nej opäť dostal Kovaľ, jeho pokus však skončil na pravej tyči. V 24. minúte bol Trenčín blízko ku gólu, Yem lobom vysunul Ikobu, ten v tesnej blízkosti zakončil priamo do Chovana. Len o pár sekúnd neskôr bol Chovan v permnanencii opäť, keď vybiehal pred Ikobom, ktorého vysunul Corryn. V 32. minúte sa pripomenul Roguljić, strelou z diaľky natiahol gólmana Zlatých Moraviec.

Po jednom z rohových kopov sa pred bránou dostal k padajúcej lopte Hrnčár, z tesnej blízkosti však napálil len do Bergsena. V nadstavenom čase 1. dejstva sa ešte odhodlal k sólu Roguljjić a napriek faulu Moška sa dostal do pokutového územia hostí. Jeho akciu zakončoval Ikoba, avšak nepresne.

Úvod druhého polčasu znamenal aktivitu Trenčína. Najprv Ikoba zoči-voči Chovanovi zlyhal a o minútu neskôr striedajúci Kadák ľavačkou prekopol bránu Moraviec. Skóre sa menilo prvýkrát v 62. minúte, po rohovom kope sa hlavou presadil Balaj a posunul hostí do vedenia. V 68. minúte na Bukariho rýchly šprint z pravej strany nestihla obrana odpovedať včas, prihrávku takmer z bránkovej čiary Ghali na vyrovnávajúci gól nezužitkoval.

Dobrý pokus o moment neskôr predviedol Kadák, delovka z úctyhodnej vzdialenosti skončila opäť tesne vedľa. Rovnako vedľa skončil aj pokus El Mahdiouiho, na ktorý si ešte stihol siahnuť Chovan a vyraziť ho na roh. V 83. minúte to horelo v šestnástke Trenčína, lopta od hostí prepadla až pred Bergsena, v poslednej chvíli ju vykopával Corryn. Trenčania sa dostávali aspoň k rohom, po jednom z nich sa k centru dostal Čataković, ktorý poslal loptu na Bukariho hlavu, ten namieril len tesne vedľa.

Tlak domácich pokračoval, Čatkovičova technická strela k žrdi spoza šestnástky skončila v Chovanových rukaviciach. K vyrovnaniu napokon prišlo. V 88. minúte zakončil únik po ľavej strane Čataković a bombou pod brvno prepálil gólmana. Po chvíli mohli strhnúť Trenčania vedenie na svoju stranu, Bukariho ďalší únik zľava nezakončil Ghali presne. Následná potyčka v pokutovom území Zlatých Moraviec skončila kartovými napomenutiami. Pred 196 divákmi sa už skóre nemenilo, Trenčín sa rozišiel so Zlatými Moravcami po výsledku 1:1.

AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1 (0:0)

Góly: 62. Balaj - 88. Čataković. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Straka, ŽK: Križan, Corryn, El Mahdioui, Depetris, Bukari - Moško, Ďubek, Chren, Menich, Balaj, Čögley, 176 divákov

Trenčín: Bergsen – Yem, Križan, Šulek, Pirinen – Roguljić (46. Kadák) (C), El Mahdioui, Corryn (70. Depetris) – Azango (63. Bukari), Ikoba (63. Čataković), Ghali

Zlaté Moravce: Chovan – Čögley, Menich, Moško, Chren – Duga, Grozdanovski – Hrnčár, Ďubek (C), Kovaľ (90.+ Mihálik) – Balaj(90.+ Tkáč)

Po prehre na úvod sezóny si do tabuľky pripísali prvé tri body, Seničania nezabodovali ani v druhom vystúpení.Sereď bola od úvodu bližšie ku gólu, Špehar ani Jureškin ešte nedočiahli na center Ivána, ale v 7. minúte sa už skóre otvorilo.O osem minút neskôr už Sereď viedla o dva góly,Aj v ďalších okamihoch boli väčšie šance na strane Serede a hostia si ešte viac skomplikovali situáciu v 37. minúte, keď videl

Po zmene strán si príležitosť vypracovali aj hostia, na center Pirosku si naskočili Yenne i Olafsson, ani jeden však nedokázal usmerniť loptu medzi tri žrde. Potom patril priebeh opäť Seredčanom, šance Ivána a Hučka sa ešte neujali, ale v 72. minúte striedajúci Bušnja zvýšil už na rozdiel triedy - 3:0. O štyri minúty neskôr zasadil štvrtú ranu Senici vlastným gólom Didiba. V závere videl po druhej žltej červenú kartu aj Hučko zo Serede, no jeho mužstvu to nezahatalo cestu za jednoznačným triumfom.

ŠKF Sereď - FK Senica 4:0 (2:0)

Góly: 7. Špehar, 15. Jureškin, 72. Bušnja, 76. Didiba (vlastný). ČK: 80. Hučko po 2. ŽK - 37. Šimčák po 2. ŽK, ŽK: Hučko, Šumský, Duranski, Michalík, Jarovič - Šimčák, Yenne, Barbora, rozhodovali: Očenáš – Polaček, Štofik

Sereď: Yakubu - Morong, Michalík, Djiby Ba, Hučko - Šumský, Duranski (77. Potoma) - Iván (77. Mészáros), Pankaričan (83. Tatranský), Jureškin (62. Bušnja) - Špehar (68. Jarovič)

Senica: Fryšták - Olafsson, Didiba, Nemec, Šimčák - Addo - Totka (61. Barbora), Duda (74. Moses), Piroska, Yenne (61. Šalata) - Malec

Pod Šibeničným vrchom začali lepšie hostia. Vytvorili dve menšie príležitosti, v ktorých Friede po rohu hlavičkoval nad brvno a Divkovič mieril z rohu šestnástky nepresne. Najväčšiu šancu mali domáci v trinástej minúte. Po ľavej strane prenikol Fadera, obišiel aj brankára, no trestuhodne prestrelil prázdnu bránku. Na opačnej strane potom Baliča vychytal Repiský. Pohronie hralo umne, nepúšťalo DAC do šancí a mohlo do prestávky skórovať. Z ľavej strany pokutového územia zakončoval po zemi Blahút, no Jedlička dobre zasiahol. V nadstavenom čase mal ešte dobrú možnosť hosťujúci Friede, tiež však prestrelil bránku.

Začiatok druhého polčas vyšiel lepšie Dunajskej Strede. Presadila sa z priameho kopu, keď z asi 25 metrov mieril presne k žrdi Balič – 0:1. Napodobniť ho chcel neskôr jeho spoluhráč Davis, už z väčšej vzdialenosti poslal loptu nad brvno. Pohronie sa dlho nevedelo dostať do šance, až prišla 68. minúta, rýchly Blahút prešiel po pravej strane cez Divkoviča, naservíroval loptu pred bránku ako na podnose Mazanovi a ten sa z metra nemohol mýliť – 1:1.

DAC mohol ísť o päť minút neskôr do vedenia po nebezpečnej hlavičke Sharaniho, chýbali centimetre. Na ihrisku sa však priostrilo, rozhodca Ochotnický predviedol niekoľko sporných verdiktov a nadstavil až šesť minút. A počas nich DAC rozhodol. Po rohu hlavičkoval v malom vápne Ramirez, loptu poslal pred nohy Frieedeho a ten v tretej minúte nadstaveného času rozhodol o víťazstve svojho tímu.

FK Pohronie Žiar na Hronom Dolná Ždaňa – FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (0:0)

Góly: 68. Mazan – 48. Balić, 90+3. Friede. Rozhodovali: Ochotnický – Bednár, Jánošík, ŽK: Chríbik, Župa, P. Pavlík, Špiriak, Mazan, Repiský, J. Pavlík (asistent trénera) – Schäfer, Blackman, Jedlička, 1150 divákov

Pohronie: Repiský – Bangala (72. K. Matić), P. Pavlík, Špiriak, Župa – Badolo, Chríbik, Weir, Blahút (83. Petrák) – Mazan (89. Pellegrini), Fadera (89. Abrahám)

DAC: Jedlička – Blackman, Müller, Kružliak, Davis (79. Fábry)– Schäfer – Friede, Kalmár (46. Sharani, 78. Mendéz), A. Balić – Divković (90+6 Malý), Ramirez