Pompeo vystúpil v českom Senáte: Drsná kritika Číny, priniesol pozdrav od Trumpa

Český prezident Miloš Zeman prijal v stredu popoludní na Pražskom hrade amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea.

Stretnutie, na ktorom sa zúčastnil aj český premiér Andrej Babiš, prebiehalo v priateľskej atmosfére, informoval v oficiálnej tlačovej správe zverejnenej na webstránke Hrad.cz prezidentov hovorca Jiří Ovčáček.

Pompeo tlmočil Zemanovi pozdrav od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zeman podotkol, že Trumpa podporoval pred voľbami v roku 2016 a v súvislosti s tými nadchádzajúcimi poznamenal, že vo všeobecnosti neverí predvolebným prieskumom.

Pompeo na stretnutí ocenil vynikajúce česko-americké vzťahy a konštatoval, že majú ďalší potenciál. So Zemanom sa zhodli na podpore voľného obchodu. Český prezident zároveň vyzdvihol priateľstvo s USA a poznamenal, že k tejto krajine prechováva sympatie už od svojej mladosti. Vyjadril tiež podporu politiky USA voči Izraelu ako aj presunu americkej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema.

Témou rozhovoru bol aj boj s terorizmom, pričom Zeman v tejto súvislosti varoval pred neuváženým stiahnutím vojakov z Afganistanu. Pompeo zdôraznil záujem Trumpa na ďalšom prehlbovaní transatlantických väzieb. V prípade Ruska a Číny Zeman zdôraznil, že jeho politika je vedená pragmaticky, a to v smere ekonomickej diplomacie, nie záujmami iných.

Stretnutie na Pražskom hrade za "veľmi príjemné, otvorené a priateľské" na následnom brífingu označil aj premiér Babiš. "Pán prezident vyslovil tiež svoj trvalý názor na to, že veľmoci by sa mali spojiť proti medzinárodnému terorizmu," povedal a dodal, že pomerne krátky rozhovor sa týkal aj vzájomných vzťahov a obchodu.

Na Pompea pred Pražským hradom čakala skupina demonštrantov, ktorí sa ho snažili upozorniť na proruskú a pročínsku politiku českých predstaviteľov. Niesli pritom transparenty v češtine i angličtine s nápismi ako "Pán Pompeo, Zeman s Babišom demokraciu potajme opúšťajú, s Ruskom a Čínou sa na nej zrady dopúšťajú".

Pompeo ešte pred stretnutím so Zemanom vystúpil s prejavom v Senáte, hornej komore českého parlamentu. Uviedol ho predseda Senátu Miloš Vystrčil, ktorý jeho návštevu označil za impulz pre to, aby európske krajiny začali klásť väčší dôraz na obranu svojich hodnôt a demokratických princípov, informoval portál iDNES.cz.

Pompeo vo svojom približne desaťminútovom prejave kritizoval Čínu a označil ju za hrozbu aj pre Česko. Čína podľa neho vykonáva operácie zamerané na získanie vplyvu a snaží sa kradnúť duševné vlastníctvo. Pompeo ocenil Vystrčila za to, že sa chystá, aj napriek kritike zo strany Číny, navštíviť Taiwan. Pripomenul, že to isté chcel urobiť už Jaroslav Kubera, zosnulý Vystrčilov predchodca vo funkcii.

Pompeo pricestoval spoločne so svojou manželkou do Česka v utorok ráno v rámci svojej päťdňovej cesty po niektorých krajinách strednej Európy. Vo štvrtok sa presúva do Slovinska, následne navštívi Rakúsko a Poľsko.