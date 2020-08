Pandémia ovplyvní aj oslavy SNP: Návštevníci musia počítať s obmedzeniami

Múzeum Slovenského národného povstania pripravuje dvojdňové (28. - 29. augusta) celoštátne oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, ale pre opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 musia návštevníci počítať s obmedzeniami.

Informoval o tom v stredu generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.

V piatok (28. 8.) o 19.00 h ich odštartuje koncert Štátnej opery v areáli Pamätníka SNP, počas ktorého ocenia osobnosti a organizácie, aktívne podporujúce činnosť múzea. Počet návštevníkov nemôže presiahnuť číslo tisíc, preto organizátori odporúčajú záujemcom v predstihu si vyzdvihnúť bezplatné lístky, respektíve pásky na ruku v pokladni múzea od 20. augusta.

Oficiálny program v sobotu 29. augusta sa začne o 11.00 h preletom leteckej techniky Ozbrojených síl SR a pietnym aktom kladenia vencov. Osobnú účasť na ňom prisľúbili všetci traja najvyšší ústavní činitelia, ktorí vystúpia s príhovormi.

"Oficiálna časť osláv SNP je určená výlučne pre pozvaných hostí, žijúcich priamych účastníkov, predstaviteľov diplomatických zastúpení v SR a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Keďže celú oficiálnu časť bude vysielať v priamom prenose RTVS, záujemcovia si ju môžu pozrieť z pohodlia svojich domovov. Kto však prejaví záujem prísť v tento deň do areálu Pamätníka SNP, môže sa v čase od 8.00 do 13.30 h pohybovať iba v priestore Skanzenu ťažkej bojovej techniky. V tomto sektore budú všetky sprievodné aktivity osláv SNP určené pre verejnosť. Vstup do areálu bude iba z Kapitulskej ulice. Počet ľudí na tejto ploche je takisto limitovaný na maximum tisíc. Podľa toho, ako budú návštevníci odchádzať, budeme púšťať ďalších," zdôraznil Dalibor Lesník z Múzea SNP zodpovedný za organizačné zabezpečenie.

Približne od 13.30 do 15.00 h sa na hlavnej tribúne pred Pamätníkom SNP uskutoční krátky kultúrny program s predstavením folklórneho súboru Urpín, po ktorom vystúpi Marián Greksa, Henry Tóth a Slavomír Repaský. Ten je pre verejnosť, ale rovnako pri dodržaní limitovaného počtu osôb.

"Stála expozícia s výstavnými priestormi Múzea SNP bude pre verejnosť otvorená od 15.00 h bezplatne. V jednom čase sa tam však môže pohybovať najviac 170 osôb," pripomenul Lesník.

Oslavy SNP ukončí komponovaný multimediálny program pod názvom Vlčia stráž 2, ktorý sa začne o 20.45 h na hlavnej tribúne pred Pamätníkom SNP. Nadväzuje na program Vlčia stráž 1, ktorý verejnosti predstavili počas 70. výročia SNP. Aj v tomto prípade sú lístky bezplatné a pre limitovaný počet divákov, a teda je najvhodnejšie si ich vyzdvihnúť v pokladni múzea, čo je možné tiež od 20. augusta.