Bratislavská farma získala včelieho Oskara, nepoložil ich ani koronavírus: Prečo k nám nadšene chodia deti aj dospelí?

Sprístupnili vlastnú farmu! Rodinné včelárstvo Ceramel chová včely už 30 rokov, no po výhre v celosvetovej súťaži medov Great Taste Award v roku 2017 v Londýne, ktorú niektorí prezývajú aj včelý Oskar, prvýkrát otvorili brány verejnosti.

Syn majiteľov Filip Grgula (35) s rodičmi počas pandémie upravil veľký sad pri Zlatých Moravciach pre návštevníkov, aby si užili exkurzie a okrem prehliadky včelínov môžu vyskúšať výrobu medu, kozmetiky, sviečok a iných vecí z vosku.

Na farme v obci Choča neďaleko Zlatých Moraviec sa Grgulovci už vyše 30 rokov venujú chovu včiel. Z medu a vosku vyrábajú produkty, ktoré predávajú v obchodíku v Bratislave. Úspech spred 3 rokov z celosvetovej súťaže v Londýne, kde vyše 500 odborníkov porovnávalo kvality 12 000 produktov ich primäl otvoriť farmu verejnosti, aby mohla nahliadnuť do ich kuchyne. Ich agátový a borovicový med vyhral zlatú hviezdu. Po úspechu prišli smelé myšlienky na rozvoj biznisu. Vo veľkom tak rozbehli včeliu farmu a sprístupnili ju verejnosti.

„Keďže u nás v Choči máme krásny veľký pozemok, kde sa všetky produkty vyrábajú v rukách mojich rodičov, ktorí tam aj žijú, rozmýšľali sme nad nejakou zážitkovou záhradou, kde by ľudia mohli prísť a na vlastné oči vidieť, ako sa to všetko vyrába,“ priblížil Filip Grgula (35), ktorý sa venuje marketingu a vedie obchodík v Bratislave. „Niektorí si myslia, že toľko produktov nemôžeme vyrábať svojpomocne a že to niekde iba skupujeme, ale nie je to tak. Práve aj preto sme sa rozhodli sprístupniť našu farmu verejnosti,“ dodal Grgula.

Ťažké začiatky

Pandémia skomplikovala život všetkým a ani Grgulovci neboli výnikou. Obchod v Bratislave bol zatvorený a voľného času zrazu mali veľa. Preto sa rozhodli, že zrealizujú spoločný plán. „Nemali sme do čoho pichnúť. Nemohli sme len sedieť, keďže zamestnancov bolo treba platiť. Tri mesiace rodičia kopali, sadili a zveľaďovali pozemok,“ zaspomínal Filip na úpravy záhrady. Keď sad začiatkom júla rozkvitol, zostali v nemom úžase.

„Nikto si nepredstavoval, že z toho bude taká nádhera. Koncom júla sme farmu otvorili,“ doplnil. Návštevníci začali chodiť a stále pribúdali. Okrem úľov si môžu obzrieť výrobu, ochutnať medy, keksíky či gumené cukríky. „Návštevníci odchádzajú často aj po štyroch hodinách,“ uzavrel Grguľa.

Na farme majú 7 miliónov včiel

150 úľov = 150 rodín

7 miliónov včiel

V roku 2019 vyrobili sviečky zo 7 ton včelieho vosku a napiekli 500 kg medovníkov.

Vstupné

Včelozážitok MINI: 6 €

Včelozážitok MAXI: 12 €