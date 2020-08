Takto Strelec odštartoval skazu Michaloviec: Inšpiráciu hľadá v Messiho videách!

V Brazílii, Španielsku či Anglicku by jeho gól púšťali do zbláznenia! David Strelec (19) nemohol pokrstiť nové dresy Slovana excelentnejším spôsobom.

Mladé ucho belasých prekĺzlo trojicou michalovských hráčov ako nôž maslom, aby v koncovke ešte stihol mazácky prehodiť vybiehajúceho brankára. Akoby na Tehelnom poli úradoval Lionel Messi (33).

Istá súvislosť so šesťnásobným najlepším futbalistom sveta tu predsa len je. Strelec famózneho Argentínčana totiž pravidelne sleduje a hľadá v jeho hre inšpiráciu. „Mám napozerané jeho videá, v ktorých strieľa podobné góly. Som rád, že sa to premietlo do reality,“ prezradil s úsmevom po päťgólovej kanonáde proti Michalovciam, ku ktorej prispel dvoma gólmi.

Jeho skvelá akcia hneď v úvode bola liečivým balzamom na ubolenú slovenskú futbalovú dušu. „Po prihrávke od Rabia som zbadal, že hráč súpera ide doprava. Obhodil som si ho a hneď nato prehodil aj brankára. Pre istotu som loptu ešte doklepol do prázdnej bránky,“ opísal najkrajší moment zápas, ktorý bude horúcim kandidátom na gól mesiaca.

Žeby to bola nejaká drilovačka z tréningov belasých, to nie. „Do takýchto situácií sa tam nedostávam. V zápase som jednoducho improvizoval a vyšlo to,“ priznal jeden z našich najväčších súčasných talentov. Po dvoch kolách má na konte už tri góly. Jeho výkonnostný pokrok je očividný. „Teší ma, že dostávam priestor v základnej zostave. Tréner mi verí a ja sa mu snažím dôveru oplatiť na ihrisku maximálnym výkonom,“ uzavrel Strelec.

Kozák: Toto je David - mladý a drzý

Poklonu vystrúhal Strelcovi aj tréner Ján Kozák mladší. „Preto je taký obrovský talent, lebo tieto situácie rieši drzo a nečakane. Vidím to u neho pravidelne na tréningoch. Oproti predchádzajúcim zápasom sa posunul aj v reakcii po strate lopty do defenzívy, čo od neho vyžadujeme. Keď bude takto pracovať, dostane šancu a je len na ňom, ako ju využije. Budem sa tešiť, ak bude takto hrávať.“