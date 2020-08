Daňo trénoval so Slovanom, začne v Trenčíne! Belasým dal košom

Slovanu dal košom! Slovenský útočník Marko Daňo (25) sa len minulý týždeň zapojil do letnej prípravy bratislavského mužstva, no dlho sa v ňom neohrial.

Zlákala ho totiž ponuka z konkurenčného Trenčína, v ktorého drese pred rokmi do vrcholového hokeja ako ucháň vstúpil!

Daňo strávil väčšinu minulej sezóny na farme Columbusu v Clevelande a do NHL nenaskočil. Keďže mu koncom júna vypršala dvojcestná zmluva u Blue Jackets a v čase pandémie koronavírusu nedostal americké pracovné víza, profiligový reštart sa ho už netýka. Marko tak začal trénovať s tímom belasých, kde však nevydržal ani týždeň, a už ohlásil svoje nové pôsobisko. Po rokoch sa vracia do Trenčína, kde absolvoval svoje mládežnícke obdobie aj vstup do mužského hokeja. Aj keď v Dukle s ním rátajú aspoň na štarte nového vydania extraligy, pre krídelníka zostáva prioritou zámorie.

„NHL sa začne neskôr ako zvyčajne. Preto som sa rozhodol pôsobiť zatiaľ v Európe,“ povedal Daňo s tým, že nad ponukou neváhal.

„Trenčín bol pre mňa najlepšou voľbou, pretože môžem byť po ôsmich rokoch doma. Otáznik visel len nad poistkou a som rád, že vedenie klubu ju bolo ochotné zaplatiť,“ dodal.