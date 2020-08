Slovenský tenista Andrej Martin: Prečo nosím každú ponožku inú?

Krásne gesto! Tenista Andrej Martin (30) venoval všetky peniaze, ktoré zarobil športom počas koronakrízy na charitatívne účely.

Sústreďuje sa predovšetkým na pomoc deťom s Downovým syndrómom. Okrem peňažných darov zvolil aj menej tradičnejšiu ponožkovú taktiku. Martin, slovenská tenisová jednotka, sa počas koronakrízy zúčastnil viacerých turnajov organizovaných po celom Slovensku. Nadobudnuté prize money z týchto podujatí zakaždým venoval na charitatívne účely.

„Nie som, ani som nikdy nebol materiálne založený človek. Je pre mňa privilégium, že môžem zarábať peniaze tým, čo mám rád – športom. Cítim preto morálnu povinnosť pomáhať ľuďom, ktorí také šťastie nemajú,“ povedal pre Nový Čas Martin, ktorý zároveň dostal nápad, že na turnaje sa bude presúvať výhradne len na bicykli.

„Počas týchto cyklovýletov som dosť improvizoval. Rád to totiž spájam s objavovaním dedín, kam sa človek za normálnych okolností nedostane. Bral som to ako takú pridanú hodnotu. Je pre mňa dôležité, aby som spoznal miesta, kde žijem a kde som vyrastal,“ dodal Martin. Práve na jeho outfite sme si všimli zaujímavú anomáliu. Každá Martinova ponožka bola iná. „Nosím rôzne strakabarkavé či detské motívy. Niekedy mám jednu ponožku úplne inú ako tú druhú. Robím to preto, aby som vyjadril podporu deťom s Downovým syndrómom,“ uzavrel Martin.