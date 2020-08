Takmer celý život čakal na to, kým vyjde s pravdou von: Priznanie deduška valcuje internet

Odvahu nazbieral až na jeseň svojho života!

Trvalo mu to celý život. Kenneth Felts (90) z Colorada v USA si počas karantény uvedomil, že už nechce ďalej žiť v lži.

90-ročný starček sa po desiatkach rokov konečne priznal, kým je. Motivovala ho k tomu karanténa počas pandémie koronavírusu, kedy začal písať memoáre. Cítil, že ak opäť zamlčí informáciu, ktorú tak dlho tajil pred svetom, kniha nebude kompletná.

"Žil som s týmto tajomstvom takmer celý život a plánoval som si ho vziať do hrobu," hovorí muž. "V roku 1942, keď som mal 12 rokov, som si uvedomil, že som gej. No tiež som si bol vedomý toho, že ak vyjdem s pravou von, prídem o rodinu, prácu a všetky vzťahy. Okamžite by ma vtedy označili za zvrhlíka," spomína si na to, čo cítil pred mnohými rokmi, keď mu došlo, že sa mu páčia muži, píše ladbible.com.

Kenneth však neskrýval toto tajomstvo celý život - dokonca mal dvojročný vzťah s mužom, ktorý sa volal Phillip. Partneri sa napokon rozišli kvôli Kennethovmu náboženskému presvedčeniu. Po stroskotanom vzťahu sa oženil aj rozviedol. Narodila sa mu dcéra Rebecca, ktorá sa mu v roku 1995 priznala, že je lesbička.

Kenneth ľutuje, že Phillipa opustil. Po tom, čo sa so svojou orientáciou priznal, sa mu podarilo cez Facebook vypátrať, čo sa stalo s jeho bývalou láskou. Bohužiaľ zistil, že Phillip zomrel. "Je to strašne frustrujúce, že som bol tak blízko svojej láske a bolestivé zároveň, že sa s ňou nemôžem rozlúčiť. Bol to milujúci muž, moja prvá a najväčšia láska, veľmi som ho miloval. Opočívaj v pokoji, Phillip," napísal na Facebooku.