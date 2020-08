Premiéra novej komédie: Ktoré známe tváre prilákali Letní rebeli do kina?

Letní rebeli je názov slovensko-nemeckej koprodukcie pod taktovkou režisérky Martiny Sakovej, ktorá sa tvorbe pre mladé ročníky venuje dlhé roky. V utorok mala premiéru v Bratislave.

Vo fime si zahrala Szidi Tobias či jej český kolega Pavel Nový, na slávnostné premietanie prišli herečka Zuzana Vačková či moderátorka Karin Majtánová.

Jonášov otec pred niekoľkými rokmi tragicky zahynul, ostala tak neúplná rodina s mamou, Jonášom a jeho malým bratom. Jonáš sa cíti sám, navyše má pocit, že mama ho chce okradnúť aj o posledné radosti, keď sa rozhodne stráviť leto pri tete a nie s dedom na člne, ako to bývalo v minulosti.Avšak zisťuje, že ani dedo neostal po smrti syna rovnaký.

Snímka má zaujať rodičov či starých rodičov a deti vo veku osem až 12 rokov. ,,Robiť pre deti, s deťmi, o deťoch z reálneho prostredia, to presne sme chceli. Sama mám dve deti a už majú veľa vecí 'vypozeraných', už nemajú čo pozerať, aj by rady niečo, kde sa nájdu, kde to spoznajú, ten istý svet, kde sa ony motkajú, trávia prázdniny, to bol cieľ - dať im znova film, na ktorý sa môžu pozrieť," vysvetlila režisérka Saková.

Pri nakrúcaní svojho prvého rodinného filmu pre deti bola obklopená štábom a hercami zo Slovenska, Česka a Nemecka. V hlavnej úlohe Jonáša diváci uvidia českého detského herca Eliáša Vyskočila, jeho kamarátku Alex stvárnila Slovenka Liana Pavlíková. Jej mamu si zahrala Szidi Tobias a Jonášovho dedka hral Pavel Nový. Vo vedľajších postavách sa predstavia aj Jana Oľhová či Michal Kubovčík. Letní rebeli vstúpia do kín vo štvrtok 13. augusta.