Daniela Hantuchová otvorene o kariére a novom živote: Koho má po svojom boku?

Pred tromi rokmi ukončila profesionálnu tenisovú kariéru a prakticky okamžite začala novú. S mikrofónom v ruke pred miliónmi divákov po celom svete.

Z Daniely Hantuchovej (37)sa stala komentátorka pre zahraničné televízie, pričom počas koronakrízy svoje pôsobenie ešte rozšírila o vlastný podcast či talkshow na svojom youtubovom kanáli. Kam až siahajú jej ambície?

Kým televízie už takmer pol roka idú na pol plynu, vy, naopak, sršíte aktivitou. Nedávno ste s herečkou Zuzanou Vačkovou začali pre svoj youtubový kanál nakrúcať novú talkshow, ktorej súčasťou je aj varenie. Prečo takáto kombinácia?

(smiech) V prvom rade ide o rozhovory s našimi vzácnymi hosťami a funguje to tak, že buď niečo navaria oni alebo občas aj my dve. Dôležité sú tie krásne emócie a myšlienky, o ktoré sa s nami podelia. A aby sme len tak nesedeli pasívne na gauči, tak sme v kuchyni. Teším sa aj z toho, že sa naučím nejaké nové veci, keďže v minulosti som veľa času za hrncami netrávila.

Aká ste teda kuchárka? Od jeden po desať, pričom desať je najviac.

Na pečenie som sa vždy snažila nájsť si čas, takže v tom som možno aj na osmičke, no samotné varenie, to by som si dala päťku.

Vaša online kariéra naberá stále nové rozmery. Fascinuje vás tento priestor, takáto nová moderátorská sebarealizácia?

Baví ma to, pustila som sa do toho najmä počas korony, keď sa nedalo cestovať. Organizátori turnaja French Open si ma najali a robila som každý deň rozhovory s hráčmi. Bolo to skvelé, mali sme úžasný ohlas fanúšikov, a hoci sa tenis nehral, stále sme im vedeli priniesť niečo zaujímavé, kvôli čomu dokonca ani nebolo treba byť v štúdiu. Tak som si povedala, že to je cesta, ktorou by som chcela ísť. Medzičasom som začala robiť aj moje podcasty The Real DNA, na čo som sa chystala už veľmi dlho, len som nikdy nemala čas a energiu.

A ako vzniklo vaše spojenie so Zuzanou Vačkovou? Ani generačne, ani profesijne k sebe nepasujete...

So Zuzkou sa poznáme už dlhší čas. Fascinuje ma jej energia a mám pocit, že rok čo rok je mladšia a mladšia. Všetko to vzniklo úplne spontánne, boli sme spolu na káve a uvedomili sme si, ako by to bolo fajn, mať pri sebe ešte niekoho, spovedať ho... Myslím, že sa dobre dopĺňame, ona prináša niečo z hereckého sveta, ja zo športového.

Vašou hlavnou prácou je však komentovanie tenisových turnajov, pričom súčasne zvyknete robiť aj pre viac televíznych staníc. To sa môže?

Môže, fungujú takto aj všetci ostatní spolukomentátori. Tiež som z toho bola zo začiatku prekvapená. Samozrejme, keď som na daný turnaj dohodnutá s Amazonom, ten je prioritou, a keď mám nejaké okno, môžu si ma počas neho objednať iné stanice.

V posledných mesiacoch väčšina športov sa nekonala. Vy ste kde prežili koronu?

Na Slovensku. Z Monaka som sa vrátila späť, z čoho sa veľmi teším.

Pred pár rokmi ste spomínali, že vaším domovom by sa mohol stať Rím. To už je pasé?

(smiech) Myslím, že Rím nikdy nie je pasé, veľmi rada sa tam vraciam, no po dva­dsiatich rokoch, čo som bola stále na cestách, som prišla na to, že domov je len jeden – nachádza sa tam, kde mám priateľov a rodinu. Povedala som si, že je načase vrátiť sa späť ku koreňom a zakotvila som tu.

Cestujete oveľa menej ako počas profesionálnej športovej kariéry?

Určite. Všetci hovoria, ako veľa cestujem, ale mne to príde smiešne v porovnaní s tým, čo bolo predtým. A rovnaké pocity mám aj vtedy, keď si idem zacvičiť. Všetci hovoria, ako veľa cvičím, no je to možno štvrtina z toho, ako vyzerali moje tréningy v minulosti.

Tenisovú raketu ako často beriete do rúk?

Fúha, keď nemám exhibíciu, alebo nehrám na grandslamoch medzi legendami, tak vôbec. Kamaráti ma musia veľmi dlho presviedčať, aby som si išla zahrať. Keď už som na dvorci, veľmi ma to baví, ale nevyhľadávam to.

Pred tromi rokmi ste sa objavili v šou Let´s Dance. Stále tancujete?

Teraz veľmi nie, ale chcem sa k tomu vrátiť, rovnako ako ku klavíru. Mám však pocit, akoby som mala oveľa menej voľného času, ako keď som hrávala tenis.