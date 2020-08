Vojna kvôli školám! Gröhling sa postavil proti Krajčímu: Urobím všetko, aby jeho návrh neprešiel

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) chce, aby sa podpisovalo čestné prehlásenie, kde bude rodič vyhlasovať, že jeho dieťa neprejavuje žiadne príznaky akútneho ochorenia. Je to čestné prehlásenie, ktoré sa využívalo aj v závere školského roka 2019/2020, uviedol to pred rokovaním vlády.

Minister školstva poznamenal, že telefonoval so šéfom rezortu zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO), odborníkmi aj hlavným hygienikom Jánom Mikasom. "Máme pripravený kompromisný návrh, ktorý máme už aj otestovaný," povedal Gröhling.

Krajčí v utorok (11. 8.) uviedol, že pred nástupom do škôl aj predškolských zariadení by mali žiaci a študenti odovzdať čestné prehlásenie o tom, že nie sú infikovaní ochorením COVID-19 a tiež, že neboli v zahraničí 14 dní pred nástupom do školy a že sa nezúčastnili na tábore s medzinárodnou účasťou. V prípade, že sa dieťa ocitlo v zahraničí počas tohto obdobia, malo by zostať v karanténe s rodičmi. Rodič by podľa Krajčího mohol na toto dieťa čerpať ošetrovné. "My budeme dávať protinávrh," poznamenal Gröhling s tým, že bude robiť všetko preto, aby návrh ministra zdravotníctva neprešiel.

Gröhling uviedol, že 18. augusta budú prezentovať dokument z pohľadu zriaďovateľa aj riaditeľa, aké kroky majú robiť, keď bude v škole identifikovaný prípad nakazenia novým koronavírusom. "Neplánujeme celoplošne zatvárať školy a mestá, plánujeme na určité obdobie pozastaviť vyučovanie v daných triedach, keď tam bude identifikovaný jeden alebo viacej prípadov," priblížil šéf rezortu školstva. Podotkol, že chce, aby sa vyučovanie za prísnych hygienických opatrení začalo 2. septembra. "Nemôžeme si dovoliť na niekoľko mesiacov opäť zatvoriť všetky školy," povedal minister.

"V prípade, že budú rodičia s deťmi v zahraničí v rámci zelených zón, je to korektné. Tak máme nastavené pravidlá v celej krajine. Nemyslím si, že by rodič, ktorý bude v červenej zóne, neurobil všetky opatrenia na to, aby zabezpečil zdravie seba a svojho dieťaťa a následne poslal dieťa do školy," uviedol minister s tým, že toto mu príde nepredstaviteľné.

Šéf rezortu školstva poznamenal, že pozornosť rezort školstva bude venovať aj vysokým školám. "Požiadali sme ministra, aby sme zahraničných študentov, ktorí prídu na vysoké a stredné školy, mohli otestovať na náklady štátu," povedal Gröhling s tým, že ide zhruba o 20 000 študentov. Podotkol, že títo žiaci budú otestovaní, pôjdu do karanténneho zariadenia a následne budú môcť pokračovať v štúdiu.