Donášal Kyselica na OĽANO?! Minister Mikulec zaujal jasný postoj

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) je presvedčený, že štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Lukáš Kyselica nedonášal počas pôsobenia vo Vojenskom spravodajstve (VS) na hnutie OĽANO.

Návrh nástupcu Kyselicu po odvolaní z funkcie chce ešte prerokovať s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO). Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády. Podľa Mikulca premiér neprezentoval zneužívanie tajnej služby ako fakt. Podozrenia podľa neho preveruje polícia.

Informácie o stretávaní sa ruských agentov na území SR Mikulec bližšie nekomentoval. "Zjavne to vyhodnotili príslušné zložky tak, že ich aktivita bežná nebola," poznamenal. Hovorí, že informácie o pôsobení ruských agentov "sú tu stále".

Predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker podal minulý týždeň podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR v súvislosti s výrokmi premiéra Igora Matoviča ku kauze pôsobenia Lukáša Kyselicu (OĽANO) vo VS počas volebnej kampane. Prokuratúra by mala podľa neho preveriť, či nedošlo k viacerým trestným činom, a to zneužívanie právomocí verejného činiteľa, neprekazenie trestného činu alebo ohrozenie utajenej skutočnosti.