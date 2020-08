Gólman Blue Jackets prepísal históriu: Toľko chytených striel v play off NHL ešte nemali

Prepísal štatistiky. Brankár Blue JacketsColumbus Joonas Korpisala (26) kryl v stretnutí hokejovej NHL proti Tampe Bay 85 striel. Toľko zákrokov nemá v play off NHL zatiaľ ani jeden brankár.

V predošlom rekordnom zápase NHL zaznamenal brankár 73 zákrokov. Andrej Vasilevskij v bránke Tampy mal 61 úspešných zásahov, čo je nový klubový rekord.

Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili vo svojom úvodnom zápase 1. kola play off NHL. V utorkovom stretnutí štvrťfinále Východnej konferencie v Toronte zdolali Columbus 3:2 po päťnásobnom predĺžení. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese "bleskov" takmer 49 minút a pripísal si šesť striel na bránku a päť "hitov".

Hrdinom Tampy Bay bol útočník Brayden Point, ktorý v prvej tretine vyrovnal na 1:1 a v 151. minúte rozhodol svojím druhým zásahom o triumfe vo štvrtom najdlhšom zápase v histórii profiligy. Strelu Nikitu Kučerova dokázal zblokovať Vladislav Gavrikov, no puk sa odrazil priamo k Pointovi, ktorý švihom pod hornú žŕdku rozhodol. "Ešte nikdy som nezažil taký dlhý zápas," vyznal sa Point. "Neviem, koľko chalanov v súperovom tíme také stretnutie odohralo. Bol to určite boj, fyzický i mentálny, no podarilo sa nám z neho vyjsť úspešne."

Hráči oboch tímov vyslali dokopy 151 striel, z toho hokejisti Tampy 88. V oboch prípadoch ide o nový rekord play off. "Neviem, či si niekto plne uvedomuje, aké náročné je pre hráčov prejsť si takýmto zápasom, že sú stále schopní tvoriť akcie. Bolo to pozoruhodné," poznamenal tréner Lightning Jon Cooper.

Zápas sa tak natiahol, že duel medzi Bostonom a Carolinou, ktorý nasledoval v torontskej Scotiabank Arene, museli odložiť na druhý deň. Súboj sa mal pôvodne začať v utorok o 20.00 miestneho času (2.00 SELČ), presunuli ho na stredu o 11.00 h (17.00 SELČ).