Tvrdá reakcia Izraela na akcie Palestínčanov: Krajina uzavrela zásobovací priechod Kerem Šalom

Izrael v utorok uzavrel hraničný priechod s palestínskym pásmom Gazy určený na zásobovanie.

Ide o reakciu Izraela na ďalší prípad, keď militanti z pásma Gazy, spravovaného hnutím Hamas, vystrelili rakety smerom do oblasti Stredozemného mora a na územie židovského štátu vyslali zápalné balóny.

Hraničný priechod Kerem Šalom zostane uzavretý až do odvolania, a to pre všetky druhy tovarov s výnimkou tovarov humanitárneho charakteru a pohonných látok. Oznámil to v utorok úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT), ktorý funguje pri izraelskom ministerstve obrany a je zodpovedný za palestínske civilné záležitosti.

Požiarnici z juhu Izraela informovali, že v utorok v tejto oblasti likvidovali 60 požiarov spôsobených balónmi vysielanými z palestínskeho územia a vybavenými horľavinou alebo výbušninou aktivujúcou sa po dopade zariadenia na zem.

K situácii sa vyjadril aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý varoval, že cena za takýto terorizmus bude veľmi vysoká. Dodal, že "to nebudeme tolerovať".

Hnutie Hamas v reakcii odsúdilo uzavretie zásobovacieho priechodu Kerem Šalom ako "agresívny" krok, ktorý svedčí o pokračujúcom "obliehaní obetí" v Gaze Izraelom. Hamas varoval, že táto blokáda môže spôsobiť ďalšie zhoršenie humanitárnej situácie v pobrežnom pásme.

Toto palestínske územie je pod izraelskou blokádou od roku 2007.