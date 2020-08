Starček sa rozlúčil s umierajúcou ženou: Po mesiaci prišla tá najsmutnejšia správa

Sam Reck († 90) zomrel takmer mesiac po tom, čo koronavírus zabil jeho milovanú manželku JoAnn († 86).

Sam a JoAnn Reckovci nedávno vzbudili rozruch po tom, ako ich rodina zdieľala smutné video, na ktorom sa Sam († 90) lúčil so svojou manželkou († 86) tesne predtým, ako 12. júla podľahla koronavírusu.

O takmer mesiac neskôr Sam zomrel po tom, ako sa pravdepodobne nakazil vírusom od manželky. Sam vedel, že pri návšteve JoAnn riskuje, ale podľa JoAnninho syna Scotta Hoopera z jej prvého manželstva mu to stálo za to riziko. "Po tom, čo bol Sam pozitívne testovaný na COVID-19, spýtal som sa ho, či ľutuje návštevu v nemocnici," napísal Hooper v príspevku na Facebooku. Sam okamžite odpovedal, že ani na sekundu. "Odpovedal, že bez ohľadu na to, čo sa stane, bol veľmi šťastný, že mal príležitosť rozlúčiť sa a ešte raz ju držať za ruku," uviedol ďalej Hooper.

JoAnn podľa webu People takmer pred rokom diagnostikovali demenciu a bývala v opatrovateľskom dome oddelene od manžela. Hoci štát Florida zakázal návštevy opatrovateľských domov kvôli prepuknutiu choroby COVID-19, Sam, ktorý žil v budove vedľa domu s opatrovateľskou službou svojej manželky, našiel spôsob, ako zostať v kontakte - JoAnn mával z balkónu svojho bytu.

Pár rýchlo získal prezývku „Romeo a Julia.“ Ich kontakt sa však úplne prerušil, keď JoAnn začala vykazovať príznaky COVID-19 a následne bola pozitívne testovaná.

Aj keď sú návštevy pre pandémiu v nemocniciach zakázané, existujú výnimky, kedy pacientovi zostávajú posledné chvíle života. Vo videu zachytenom jeho rodinou sa Sam obliekal do ochranného odevu, aby pred smrťou mohol osobne vidieť svoju manželku. V tom čase boli manželia už mesiace fyzicky oddelení. "Možno sme vyzerali zvláštne, ale mohol som ju držať za ruku a hovoriť s ňou, aby som ju ubezpečil, že sme ju milovali."

Predtým, ako Sam v sobotu zomrel, sa s ním jeho dcéra Holly mohla naposledy rozprávať cez FaceTime. "Povedal mi, že žil dobrý život, nikdy nečakal, že bude žiť 90 rokov, a najdôležitejšie pre neho bolo, že sa staral o svoju rodinu. Povedal mi, ako veľmi nás všetkých miluje, a ja som mu tiež povedala, že ho veľmi milujem a ako veľmi si cením všetko, čo pre mňa ako otec urobil v priebehu rokov,“ uviedla Samova dcéra.

Sam a JoAnn budú pochovaní vedľa seba na Floride, kde obaja žili v čase ich smrti.