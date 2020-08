Slavia je v karanténe: Majstrom hrozí, že zmeškajú úvod ligy

Futbalová Slavia má kvôli koronavírusu v tíme predbežne nariadenú karanténu do 24. augusta.

Na twitteri o tom informoval šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Ak tento variant na základe výsledkov ďalších testov naozaj nastane, zmeškali by obhajcovia titulu vstup do novej sezóny prvej ligy. Tú by mal majstrovský tím začať v nedeľu 23. augusta na ihrisku Českých Budějovíc. "Karanténa Slavie s možnosťou čiastkového tréningového procesu podľa výsledkov piatkových testov je predbežne nariadená do 24. 8. 2020," napísal Tvrdík na twitteri.

Slavia kvôli pozitívnemu testu u jedného z hráčov predčasne ukončila sústredenie v Rakúsku a vracia sa do Českej republiky. Podľa Ligovej futbalovej asociácie začiatok nového ročníka, ktorý odštartuje už budúci týždeň, zatiaľ v ohrození nie je, je však potrebné počkať na výsledky vyšetrovania Hygienickej stanice hlavného mesta Prahy.