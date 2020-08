Takto ľahko získate v banke rodinné výhody!

Peniaze sú večná téma, no s cudzími ľuďmi sa o nich nehovorí. Pre správne fungovanie rodiny je však žiadúce, aby sa jej členovia o financiách rozprávali. V prieskume VÚB banky sa vyše dve tretiny Slovákov vyjadrilo, že v rodine o finančných otázkach rozhodujú spolu. Napriek tomu má takmer rovnaký počet z nich samostatný účet. Prečo je to tak?

Väčšina oslovených hovorí, že svoj účet mali ešte pred začiatkom vzťahu a následne ho už neriešili. Avšak tak, ako to mnohí riešia pri iných službách ako sú mobilné paušály, je výhodné byť spolu aj v prípade správy svojich peňazí. Na prvý pohľad sa vám to tak nemusí javiť, no skúste si spočítať všetky výhody , ktoré tým môžete získať.

Základom je spoločný účet

Ak ste manželia či partneri, využívajte jeden spoločný účet, ktorý môžete mať za aktívne využívanie bez poplatku. VÚB Účet stojí 6 eur mesačne, no stačí použiť raz mesačne Internet banking alebo Mobil banking, posielať si naň príjem minimálne 500 eur a využívať ďalšie 3 produkty ako napríklad pravidelné sporenie, celkové úspory, kreditnú kartu, spotrebný či hypotekárny úver či životné poistenie. Ako rodina viete splniť tieto podmienky oveľa jednoduchšie.

Všetko prehľadne na jednom mieste!

Druhým najčastejším dôvodom, prečo nemajú rodiny spoločný účet, je obava zo straty prehľadnosti. Opak je však pravdou. Vďaka jednému účtu viete všetky vaše výdavky sledovať na jednom mieste a žiadna platba vám neunikne. K VÚB Účtu môžete mať dokonca až 5 debetných platobných kariet, pričom v Internet bankingu či Mobil bankingu si viete kedykoľvek pozrieť platby za každú kartu samostatne.

Ak vám aj dva účty vyhovujú viac, je lepšie ich mať v jednej banke, pretože prevod peňazí medzi nimi sa zrealizuje okamžite. Preniesť účet z inej banky do VÚB je dnes úplne jednoduché: stačí jedna návšteva VÚB banky a váš účet sa aj so všetkými platobnými príkazmi zmení na VÚB Účet.

K vášmu rodinnému účtu si môžete zriadiť aj viacero detských účtov, na ktoré im môžete posielať vreckové či odmeny. Učíte tak svoje deti hospodáriť s peniazmi, no pohyby na účte máte pod kontrolou cez svoj Internet banking i Mobil banking.

Získajte úver čo najvýhodnejšie

Ako pár ste oproti slobodnému žiadateľovi vo výhode aj pri žiadosti o hypotéku či spotrebný úver. Ak si ako partneri posielate výplatu na spoločný účet, banka posudzuje váš spoločný príjem, ktorý je vyšší. Vďaka tomu viete získať úver či hypotéku s výhodnejším úrokom či vo vyššej sume.

O úver či hypotéku môžu spoločne požiadať partneri, súrodenci, resp. môžete požiadať o úver spolu aj s rodičmi. Vďaka dodatočným ručiteľom sa vaše šance na výhodný úver takisto zvýšia.

Viac informácií o tom, že sa oplatí mať svojich blízkych v jednej banke a ponuky šité na mieru nájdete na www.rodinnevyhody.sk.