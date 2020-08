Herečka Partlová prezradila podrobnosti traumatického pôrodu: Hrôza, ktorú by si nechcela vytrpieť žiadna mamička

Nemala to vôbec ľahké. Približne v polovici augusta minulého roka sa slovenská herečka a speváčka Mirka Gális Partlová (34) pochválila radostnou novinkou, že sa stane po prvý raz mamou.

So svojím mladším manželom Matejom Gálisom (25) sa tak tešili z očakávaného dieťatka. Talentovaná blondínka, ktorá si však svoje súkromie stráži, teraz urobila výnimku a porozprávala o tom, čo si pred privítaním synčeka na svet musela vytrpieť. Hrôzostrašný pôrod má pred očami dodnes. Po viacerých nevydarených vzťahoch so známymi mužmi sa Mirka rozhodla svoju lásku zoficiálniť s o deväť rokov mladším priateľom Matejom Gálisom.

S tým sa už osem mesiacov po tajnej svadbe tešila z radostnej správy. Čerství manželia sa mali čoskoro stať rodičmi svojho prvého dieťatka. Milovaný a zdravý synček Julian Daniel sa napokon narodil len pár dní pred Vianocami. Jeho príchod na svet však nebol vôbec jednoduchý. Ako sympatická herečka priznala, pôrod zvládla len vďaka šikovnosti lekárov a tlmeniu bolesti. „Rodila som trošku dlhšie. A hoci ma všetci pripravovali, že to bude v pohode, nebolo to tak,“ začala blondínka spomínať na bolestivé obdobie v rozhovore s Andym Krausom.

„Neboli sme ani na termín, ale o dva týždne skôr. Takže sme nemali skoro nič nakúpené.“ Mirka najprv ani nevedela, že už rodí. „Keď mi praskla o polnoci plodová voda, najprv som netušila, že je to ono. Zistili sme to až neskôr a rýchlo utekali do nemocnice, kde malý prišiel na svet až na druhý deň poobede. Nebolo to však bezproblémové,“ dodala.

Potrebovala epidurálku

Predtým, ako zaľúbenci uvideli konečne svojho synčeka, si prešli náročnými chvíľami. „Kontrakcie mi nechodili a on ostal stále ešte vysoko. Boli aj rôzne vyvolávačky, nič sa však nezmenilo. Po pár hodinách sa to však rozbehlo a bolo to veľmi bolestivé. Nebola som silná žena a dala som si epidurálku,“ priznala Patrlová s tým, že sa za to ale nehanbí, pretože jej to veľmi pomohlo. Komplikácie však prišli až na konci tohto náročného procesu.

„Keď nastal samotný pôrod, synček bol stále príliš vysoko. Lekári tak museli prísť s vákuovou pumpou a vytiahnuť ho,“ ukončila Mirka. Pri príchode Juliana Daniela na svet bol aj herečkin manžel Matej, ktorý celý čas Mirku aspoň psychicky podporoval. Tá je teraz rada, že to už má všetko za sebou a chlapček je, vďakabohu, zdravý.