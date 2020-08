Študenti, pozor! Možnosť zárobku počas prázdnin klesla: Ako si ešte môžete nájsť brigádu

Nájsť si počas tohto leta brigádu je pre študentov oveľa náročnejšie ako v minulosti. Zhoršenie ekonomiky pre boj s koronou zasiahol aj trh práce.

Mladým ľuďom sa najviac oplatí zamestnať na dohodu o brigádnickej činnosti študentov. Takáto zmluva má však svoje obmedzenia. V rámci pripravovaných zmien by mohli rozšíriť počet hodín, koľko možno takto odrobiť. Rezort hospodárstva zatiaľ podrobnosti nezverejňuje. Rezort hospodárstva pracuje na ďalšom kole opatrení, ktoré majú zlepšiť podnikanie na Slovensku.

Podľa informácií denníka Hospodárske noviny by súčasťou ďalšieho balíka, tzv. kilečka, mohlo byť rozšírenie počtu hodín, ktoré môže študent odrobiť na dohodu o brigádníckej činnosti. Dnes tak môže pracovať 20 hodín týždenne a po zmene by to mohol byť až dvojnásobok. Práve táto forma práce je pre študenta najvýhodnejšia, lebo jeho mzda do výšky 200 eur nepodlieha odvodom.

Minister hospodárstva zatiaľ obsah opatrení nešpecifikuje. „Momentálne zbierame podnety od zamestnávateľov a som rád, že ich prichádza naozaj veľké množstvo. Zbierať ich budeme do konca leta a následne ich rozdelíme podľa ministerstiev, s ktorými budú prebiehať rokovania, aby sme čím skôr mohli začať písať legislatívne znenie,“ uviedol Richard Sulík, minister hospodárstva.

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska Jaroslava Lukačovičová považuje nápad rozšírenia počtu hodín za dobrý. „Študentské brigády sú väčšinou krátkodobé alebo sezónne, a preto nie je dôvod sa obávať, že by mal študent odpracovaný veľký počet hodín počas celého kalendárneho roku. Naopak, pri krátkodobej brigáde alebo v sezóne mu to pomôže,“ vysvetlila.





Brigádujúci študent

- najvýhodnejšie je pracovať cez dohodu o brigádnickej činnosti študentov

- touto formou môže robiť žiak strednej školy alebo študent dennej formy vysokoškolského štúdia do 26 rokov

- pracovný čas je dnes maximálne 20 hodín týždenne

- môže si do mzdy do 200 eur/mesiac uplatniť odvodovú výnimku, nad túto sumu už odvody platí

- môže pracovať aj na iné dohody, ale pri nich už musi platiť odvody





Čo by ešte pomohlo

Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska

- V ďalšom balíku opatrení na podporu podnikateľského prostredia a odstránenie byrokracie by v súvislosti s dohodami o brigádnickej činnosti pomohlo, keby:

1. sa konečne vyriešila zodpovednosť za to, ak študent podpíše čestné vyhlásenie v rovnakom čase u dvoch zamestnávateľov a táto zodpovednosť by mala prejsť na Sociálnu poisťovňu, ktorej systém by umožnil len jedenkrát zadať pri rodnom čísle dohodu s výnimkou

2. je zbytočné a byrokraticky náročné, ak sa musí každá dohoda uzatvárať len na jeden kalendárny rok a po roku ukončiť a znovu uzatvoriť nová. Odpracované hodiny a fond pracovného času je možné sledovať aj bez tejto byrokracie





O vyše 10-tisíc menej

V júli 2020 evidovala Sociálna poisťovňa spolu 63 287 dohôd o brigádnickej práci študenta bez dôchodkového poistenia. S odvodovou výnimkou pri príjme do 200 eur mesačne tak minulý mesiac na dohody brigádovalo o 11 461 menej študentov ako vlani v rovnakom období, keď ich bolo spolu 74 748.





Brigád je menej

Darina Mokráňová, výkonná riaditeľka Index Nosluš

- Ponuka brigád je oproti minulému roku nižšia, pokles sme zaznamenali najmä pri brigádach na letných festivaloch a akciách, pri rôznych marketingových propagačných aktivitách, ale aj v obchodných reťazcoch. Takisto je menší dopyt po tzv. letnej výpomoci na pokrytie výpadkov zamestnancov počas dovoleniek. V našej agentúre sme nezaznamenali ani zvýšený dopyt po brigádnikoch v poľnohospodárstve, naše zistenia sú, že si brigádnikov dokážu zabezpečiť poľnohospodári aj sami.





Hodinová mzda stúpla o 30 centov

Martin Menšík, marketingový manažér, Profesia

- Situácia s brigádami je v porovnaní s minulým rokom podstatne horšia. Aktuálne máme k dispozícii len približne 900 voľných pracovných miest. Výrazný úbytok vidíme v oblasti hotelov, reštaurácií a kaviarní. Tento segment má za sebou mimoriadne komplikované obdobie. Priemerná hodinová mzda v brigádnických pozíciách sa zdvihla na 4,84 €. V roku 2019 bola pritom nižšia o viac ako 30 centov.





Top platené pozície

(hodinová mzda)

Robotník 6,32 €

Programátor 6,18 €

Skladník 6,04 €

Anketár 5,90 €

Pomocný pracovník 5,34 €

Kuchár 4,94 €

Administratívny pracovník 4,70 €

Montážník 4,67 €

Odborný predajca 4,65 €

Vodič 4,60 €

Asistent 4,50 €

(Zdroj: Profesia)