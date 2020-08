Pandemický plán je schválený: Nové odporúčania pred nástupom detí do školy, toto sa zvažuje

Nové odporúčania. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) po šesťhodinovom rokovaní pandemickej komisie oznámil, že na Slovensku máme druhú vlnu koronavírusu.

V tejto súvislosti chcú zvolať zasadnutie epidemiologického konzília a už dnes na vláde predloží nové opatrenia. Jedno z nich je dôležité najmä pre rodičov, ktorí svoje deti dajú od septembra do škôl. Minister vláde navrhne, aby schválila plán, podľa ktorého rodičia musia dieťaťu dať čestné vyhlásenie, že neboli posledné dva týždne prázdnin v zahraničí.

Už dnes bude rokovať vláda, kde chce minister Krajčí predniesť svoj návrh. „Na vláde prednesiem odporúčanie, aby sa zvážilo, že každé jedno dieťa, ktoré bude nastupovať do škôlky, školy by malo mať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a absencii pobytu v zahraničí posledných 14 dní,“ informoval Krajčí. Podľa neho to znamená aj to, či sa dieťa zúčastnilo hromadných podujatí, táborov s medzinárodnou účasťou. „Neodporúča sa celkovo cestovať do zahraničia, pretože situácia sa postupne zhoršuje, hoci je stále stabilizovaná,“ dodal minister. Ako povedal, tak je veľmi dôležité, aby do škôl nastúpili zdravé deti. „V prípade, že to dieťa nebude v zahraničí a na hromadných podujatiach, tak navrhujem, aby stačilo čestné vyhlásenie rodiča. V prípade opaku navrhujeme, aby boli deti v karanténe s rodičom, ktorý by čerpal PN-ku. Deťom, ktoré budú v zahraničí, by sa odložil nástup do školy,“ uviedol Krajčí. Hovorí, že výnimkou by mohol byť test na COVID-19, ktorý by si však museli zaplatiť sami, aby sa nezneužívali štátne testy.

Zasadnutie konzília

Slovensko má zároveň nový pandemický plán, ktorý zabezpečuje pripravenosť krajiny na pandémiu akútnych respiračných ochorení aj do budúcnosti. „Jeho cieľom je eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva, chodu hospodárstva, verejného života stanovenie úloh orgánov štátnej správy, samosprávy a odborných orgánov, ktoré riadia, zabezpečujú a plnia činnosti v spojitosti so zabezpečovaním verejného zdravia,“ povedal Krajčí. Podľa nového pandemického plánu sa podľa neho budú koordinovať postupy v prípade aj druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19. „Žiaľ, druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 tu už máme. Nielen v našej krajine, ale aj v okolitých krajinách postupne stúpajú počty nakazených,“ uviedol Krajčí. Nárast druhej vlny je podľa neho ešte relatívne veľmi dobrý, situácia je pod kontrolou aj vďaka enormnému úsiliu regionálnych hygienikov a pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Podľa ministra zdravotníctva by malo zasadať konzílium odborníkov a spolu s premiérom Igorom Matovičom by sa mohla prehodnotiť bezpečnosť jednotlivých krajín z hľadiska cestovania.

Slovensko zároveň prejde na systém semaforu, čiže farieb, ktoré budú označovať epidemiologickú situáciu v krajine. „V troch kategóriach, podľa ktorých sa bude stav v okrese alebo kraji posúvať do iných farieb.“ Minister tiež informoval, že rokujú o nákupe vakcín. Tie by boli dobrovoľné. „Ale plánujeme urobiť kvalitnú osvetovú kampaň, kde vysvetlíme výhody očkovania,“ uzavrel minister.

Čo všetko sa zvažuje

- povinná dezinfekcia a umývanie rúk v školách

- rúška na chodbách, nie v triedach

- povinné meranie teploty zrejme nebude

- rodičia odovzdajú čestné vyhlásenie o tom, že dieťa je zdravé a nemá horúčku

- nebudú platiť obmedzenia pre učiteľov o výučbe len v jednej triede

- obedy sa budú variť ako zvyčajne

- fungovať bude semafor pre školy, ktorý bude rozdeľovať zariadenia podľa toho, či bude dobrá alebo horšia situácia - následne sa sprísnia opatrenia