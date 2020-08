UEFA zrušila zápas Ligy majstrov: Tím putoval rovno do karantény

Európska futbalová únia (UEFA) zrušila utorňajšie finále predkvalifikácie Ligy majstrov 2020/2021 medzi FC Linfield a FC Drita.

Kosovský tím putoval do karantény vo Švajčiarsku po tom, ako mal už jeho druhý hráč pozitívny test na nový koronavírus.

Duel sa mal uskutočniť o 18.00 h v Nyone. Len niekoľko hodín pred plánovaným výkopom však vyšiel najavo ďalší prípad ochorenia COVID-19 v mužstve Drity, jeden hráč mal pozitívny test už v piatok. Švajčiarske úrady poslali majstra Kosova do karantény a Linfield zo Severného Írska zrejme postúpi bez boja do 1. predkola LM, v ktorom by sa mal na budúci týždeň stretnúť s Legiou Varšava. Informovala o tom agentúra AP.