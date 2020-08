Tyson spraví pre reklamu čokoľvek: Legendárny boxer knokautoval žraloka!

Je vo svojom živle. Mike Tyson (54) v snahe čo najviac spropagovať svoj jesenný návrat do boxerského ringu vyzval na súboj žraloka. Železný Mike sa v programe TV Discovery ponoril do morských vĺn, kde sa s malou dušičkou postavil zoči-voči žralokovi citrónovému!

Hoci je tento druh morského predátora pre človeka málo nebezpečný, je nevyspytateľný. Tyson do vody síce skákal so slovani: „Niekto tu dnes bude uhryznutý,“ ale ako priznal, krvi by sa v ňom nedorezali

„Bol som na smrť vystrašený,“ povedal bývalý majster sveta. K predátorom sa ponoril v klietke so sprievodcom a až po kratšej aklimatizácii ju opustil. Žraloka chytil tak, že ho dostal do katonického stavu a tak ho znehybnil. Mike nad ním vyhral, ale ako 28. novembra dopadne jeho súboj so sedemnásobným svetovým šampiónom Rayom Jonesom jr. (51), je vo hviezdach.