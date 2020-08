Donald Trump vyrobil ďalší trapas: Vyjadrenie, pri ktorom sa všetci chytajú za hlavu

Americký prezident Donald Trump v pondelok povedal, že španielska chrípka "pravdepodobne ukončila druhú svetovú vojnu". Informovala o tom na svojej webovej stránke spravodajská televízia Sky News.

Trump tiež nesprávne uviedol rok začiatku pandémie španielskej chrípky, keď povedal, že vypukla v roku 1917 napriek tomu, že prvé prípady sa začali objavovať až o rok neskôr. Na tlačovej konferencii v Bielom dome Trump naznačil, že španielska chrípka mala vplyv na ukončenie druhej svetovej vojny, ktorá sa začala v roku 1939 a skončila sa v roku 1945. Španielsku chrípku spred vyše storočia spomenul Trump v súvislosti so súčasnou pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobeného novým druhom koronavírusu, ktorému už v USA podľahlo najmenej 163 000 ľudí.

"Najbližšie tomu je údajne rok 1917, tá obrovská pandémia bola hrozná, keď zomrelo od 50 do 100 miliónov ľudí. Pravdepodobne ukončila druhú svetovú vojnu. Všetci vojaci ochoreli. Bola to hrozná situácia a tento (koronavírus) je veľmi nákazlivý, veľmi, veľmi nákazlivý," povedal na margo súčasnej pandémie americký prezident. Nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu neskôr pre denník USA Today povedal, že prezident v súvislosti so španielskou chrípkou pravdepodobne hovoril o prvej svetovej vojne.