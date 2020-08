Celý svet obleteli videá Sofie po úprave brady. Chcela si dať odstrániť tuk, no po zákroku jej to opuchlo až tak, že jej tvár mala obdĺžnikový tvar. Teraz uverejnila video ako vyzerá jej tvár po 7-týždňoch s tým, že nerozumie tomu, ako kriticky sa do nej všetci pustili.