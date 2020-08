Na Sagana čaká poriadna zaberačka: Všetky etapy sa končia na kopci

Na Petra Sagana (30) čaká prvá etapová previerka po letnom reštarte sezóny a na pretekoch Critérium du Dauphiné to bude poriadna horská zaberačka.

Z pôvodných ôsmich etáp zostalo v novom termíne 12. - 16. augusta iba päť, ale všetky sa končia na vrchole stúpania. Rozdiel je len v ich náročnosti a klasifikácii.

Na tradičné prípravné preteky pred Tour de France sa chystá takmer kompletná vrchárska špička s elitným triom Ineosu Eganom Bernalom, Geraintom Thomasom a Chrisom Froomom. Títo traja dokopy získali šesť titulov na Tour de France a počas najbližších piatich dní budú bojovať o pozíciu lídra na najslávnejších etapových pretekoch. Chýbať nebude ani rovnako silná trojica tímu Jumbo-Visma Tom Dumoulin, Primož Roglič, Steven Kruijswijk. Francúzske ambície sa budú spájať s vrchárskymi špecialistami Thibautom Pinotom (Groupama-FDJ), Romainom Bardetom (AG2R La Mondiale) a Warrenom Barguilom (Árkea Samsic), miešať kartami môže aj univerzál Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step). Silný španielsky kontingent zastupujú Mikel Landa (Bahrain - McLaren) či silné trio Movistaru Marc Soler, Enric Mas a 40-ročný veterán Alejandro Valverde. Bora-Hansgrohe sa bude spoliehať na Nemca Emanuela Buchmanna, Michelton-Scott na Brita Adama Yatesa.

"Rýchla analýza štartového poľa poukazuje na to, že až 14 jazdcov skončilo v posledných piatich rokoch v prvej trojke konečnej klasifikácie na pretekoch Grand Tour. Z piatich etáp budú štyri typické vrchárske, a tak väčšina šprintérov uznala za vhodné na týchto pretekoch absentovať. Svoje stehenné svaly bude ohýbať iba trio Sagan, Van Aert a Colbrelli. Aj oni budú musieť absolvovať cieľový výstup na Col de Porte v 2. etape, Saint Martin de Belleville v 3. etape a dvakrát v Mégeve počas záverečného víkendu," napísal oficiálny web pretekov vo Francúzsku.

Prvá etapa na 72. ročníku Critérium du Dauphiné bude s 218,5 km najdlhšia a záverečných 3,9 km s priemerom stúpania necelých 5 percent bude na Saint Christo en Jarez len prípravou na nasledujúce dni. Už vo štvrtok príde na rad cieľových 16,6 km na Col de Porte do výšky 1315 m s priemerným sklonom 6,2 percenta a 11-percentným maximom. V piatok bude etapa vrcholiť na Saint Martin de Belleville vo výške 1415 m, ale cyklisti cestou absolvujú aj takmer 18 km dlhé stúpanie na dvojtisícový "nekonečný" kopec Col de la Madeleine. Pravé vysokohorské finále príde na rad počas víkendu, keď za dva dni pelotón absolvuje 14 horských prémií a pretekári po kopcoch známych z Tour de France nastúpajú minimálne 4700 výškových metrov.

"Bude to skutočné zúčtovanie v kopcoch s testami ako Cote de Domancy, Col de Romme, Col de la Colombiere, Col des Aravis, Cote de la Frassette a Cote de Cordon pred záverečným stúpaním do Mégeve. Konečné pódium je pripravené pre tých, ktorí sa najlepšie vyrovnajú s touto alpskou fantáziou. A to všetko sa bude diať preto, aby sa čo najlepšie pripravili na Grand Départ Tour de France 29. augusta v Nice," doplnil oficiálny web podujatia.