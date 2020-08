Kontová potrebovala po zápase lekársku pomoc: Opäť ju vystrašilo srdce!

Britskú tenistku Johannu Kontovú (29) postihli srdcové problémy po pondelkovom zápase 1. kola na turnaji WTA v Lexingtone.

Po prehre s Češkou Mariou Bouzkovou (4:6, 4:6) si musela vyžiadať lekársku pomoc.

Po dueli sa zjavne necítila dobre a sama si merala tepovú frekvenciu na krku. Podľa jej slov nemala obdobné problémy prvýkrát. "Niekedy, a neviem z akej príčiny, moje srdce začne prudko biť. Už sa mi to dlhšie nestalo, ale tentoraz som potrebovala lekára. Absolvovala som všetky možné vyšetrenia a som zdravá, napriek tomu sa mi to občas stáva. Teraz ma čaká ešte EKG. Nie je to ideálne, pretože sa mi to deje v bežných nestresujúcich situáciách, takže mám trochu obavy," citovala 29-ročnú Kontovú agentúra AFP.