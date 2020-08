Bieloruského prezidenta Lukašenka vinia z falšovania volieb: Na vlastný ľud poštval policajtov

Bielorusko na nohách! Dlhoročný diktátor Alexander Lukašenko sa vyhlásil za víťaza volieb. Jeho oponentka Svitlana Cichanovská oficiálne výsledky odmietla ako zmanipulované a za víťazku volieb sa považuje ona.

V noci prebehli v Minsku a v ďalších mestách veľké protesty. Lukašenko na voľby nepustil nezávislých pozorovateľov a na veľké protivládne protesty v období pred hlasovaním reagoval zatýkaním aktivistov a novinárov. Aj jeho vyzývateľka Cichanovská sa ku kandidatúre dostala tak, že ju prevzala po svojom zatknutom manželovi.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Aktivisti si pri volebných miestnostiach robili vlastný prieskum exit poll, podľa ktorého Cichanovská vyhrala s obrovským náskokom. Hneď po zavretí miestností však Lukašenko zverejnil vlastné výsledky, podľa ktorých dostal vyše 80 percent hlasov a jeho súperka menej ako 10 percent.

Viaceré videá naznačovali rozsiahlu manipuláciu s výsledkami. Na tom asi najbizarnejšom, vidno členku volebnej komisie ako lezie z miestnosti po rebríku a odnáša z nej nejaké materiály. Na inom videu zas príslušníci policajných jednotiek Omon nútia šéfku lokálnej komisie, aby zapísala víťazstvo Lukašenka, hoci tam vyhrala Cichanovská.

Po uzavretí miestností vyšli do ulíc demonštranti, ktorí skandovali: „Odíď!“. Polícia reagovala vodnými delami, slzným plynom a omračujúcimi granátmi. Zatknutých bolo 3 000 ľudí, z toho tretina v Minsku. Jedného demonštranta zrazilo policajné auto. Do nemocnice ho previezli s ťažkými zraneniami. Objavili sa správy, že zomrel, oficiálne zdroje to popierajú.

V noci na dnes boli ohlásené ďalšie demonštrácie. Lukašenko vyhlásil, že protesty organizujú zo zahraničia. „Zaznamenali sme telefonáty z Poľska, Británie a Česka. Boli nimi riadené naše - s prepáčením - ovce,“ povedal Lukašenko s tým, že na protestoch sa zúčastnili aj občania Poľska, Ukrajiny a Ruska. Tamojší prezident Vladimir Putin mu už zagratuloval, no väčšina svetových lídrov ho vyzýva na dodržiavanie demokratických princípov.

Alexander Lukašenko Otvoriť galériu Alexander Lukašenko Zdroj: čtk

- vládne nepretržite od roku 1994

- nazývajú ho posledným európskym diktátorom

- voľby sa za jeho éry stali fraškou

- v roku 2015 oficiálne získal 83,5 %, hoci voľby poznačili problémy so sčítaním hlasov

Svitlana Cichanovská Otvoriť galériu Svitlana Cichanovská Zdroj: čtk

- povolaním je učiteľka

- jej manžela zatkli a zabránili mu kandidovať

- rozhodla sa kandidovať miesto neho

- pred voľbami Lukašenko nechal zatknúť tisícky ľudí, vrátane manažérky

jej kampane