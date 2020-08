Rodina z Bratislavy chová luxusné cicušky: Mačky za 10 000 eur!

Maznáčikovia len pre bohatých? Rodina z hlavného mesta sa venuje chovu vzácnych mačiek savanových, ktoré sú druhé najväčšie a najdrahšie mačky na svete!

Vzácne krížence bengálskej mačky a servala stepného chovajú na domácej stanici. Peter (44) s Martinou (44) a dcérou Sylviou (20) Novému Času prezradili detaily o chove vzácnych maznáčikov ako aj to, prečo sú také drahé. Chovnú stanicu prevádzkuje Peter Jalkóczy s manželkou Martinou (44) a dcérou Sylviou (20). „Chovu sa venujeme vyše dva a pol roka. Vybudovanie stanice stálo veľa investícií a času,“ prezradila majiteľka, kde majú mačičky voliéry.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Manžel má rád zvieratá a keď sa dozvedel, že existuje takýto druh, zaujalo ho to,“ doplnila. Tieto mačky sú hravé aj inteligentné, no tým, že majú v krvi troška šelmy, vyžadujú precíznu výchovu. V stanici majú 2 servalov - Meridu a Falca - a 4 mačky savanové - Iana, Anais, Jawu a Vilmu a jedného karakala Lea. „Náš zakladateľ bol Ian, a vďaka nemu sme aj založili chovnú stanicu,“ doplnila s tým, že tieto mačky sa učia chodiť na vôdzke ako psíky a sprevádzajú človeka kamkoľvek. Vzhľadom na pôvod a veľkosť potrebujú dostatok pohybu. Dokážu vyskočiť až do výšky 2,5 metra!

Krížence bengálskej mačky a servala stepného sú vzácne a drahé. „Miera skríženia sa značí od F1 do F8 a niekedy je aj vyššia. Označuje sa to podľa vzdialenosti od servala. Skrátka, čím viac servala v krvi, tým vzácnejšia a má nižšie číslo,“ uviedla majiteľka. Peter prezradil, že mačky stoja od 1 000 do 3 000 eur. „Treba im venovať veľa času,“ vysvetlila s tým, že vyššie generácie majú väčšiu stavbu a špicatejšie uši ako serval. „F1 je druhá najdrahšia mačka na svete. Na to je potrebné spojenie savany a servala, čo sa odzrkadlí na veľkosti, sfarbení a ušiach. Málokedy sa podarí skríženie a cena prevyšuje 10 000 eur,“ uzavrel Peter.