Rizikové kúpanie: Slováci, buďte mimoriadne obozretní! Situácia na Šírave je alarmujúca

Schladenie len na vlastné riziko! V horúcom auguste síce panujú ideálne podmienky pre kúpanie sa na Zemplínskej šírave, no návštevníci musia byť mimoriadne obozretní.

Od začiatku sezóny na nich totiž nestriehne žiaden záchranca. Obec Vinné bola poslednou obcou, ktorá mala na verejných plážach plavčíkov, no pre koronakrízu a diery v rozpočte si už strážcov plavcov nemôžu dovoliť... Starosta obce Vinné Marián Makeľ je zo situácie nešťastný. Priznal, že tento rok prvýkrát nezriadili vodnú záchrannú službu na Vinianskom jazere, ani na stredisku Hôrka na Zemplínskej šírave.

„Dôvod je najmä finančný. V súvislosti s ochorením COVID-19 máme značné výpadky v rozpočte obce. Plavčíkov sme si zabezpečovali iba z vlastných zdrojov, preto sme sa rozhodli túto službu neposkytovať,“ uviedol Makeľ. Prezradil, že pre koronakrízu zaznamenali v obecnej kase výpadok až 100-tisíc eur, pričom náklady na plavčíkov vyšli na 10-tisíc eur na sezónu. „To si, bohužiaľ, v tejto dobe nemôžeme dovoliť,“ dodal starosta.

Pre návštevníkov však neplatí zákaz kúpania. Táboriská i pláže sú pre ľudí voľne dostupné, no v areáloch umiestnili informačné tabule, kde stojí, že kúpanie je na vlastnú zodpovednosť. „Zákon to umožňuje. Ak by sme požiadali o spustenie vodnej plochy, vtedy by sme mali ako obec povinnosť zabezpečiť aj vodnú záchrannú službu. Susedné obce, v ktorých je tiež výdatný cestovný ruch, vodnú záchrannú službu neprevádzkujú už niekoľko rokov,“ uviedol starosta s tým, že situácia je alarmujúca.

„Je na zamyslenie, že na celej vodnej ploche Zemplínskej šíravy nie je ani jeden plavčík. To nie je v poriadku,“ prehlásil Makeľ, ktorý sa s problémom obrátili na ministra vnútra. Podľa neho by bol ideálny model centrálnej záchrannej služby platenej štátom. „Nevidím dôvod, prečo by obce mali prevádzkovať túto službu, keď z toho máme minimálne príjmy. Nevyberajú žiadne vstupné na pláže, ale máme náklady na údržbu,“ uzavrel.