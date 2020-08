Obyvatelia bytovky v Jelšovci pri Lučenci sú zúfalí: V týchto horúčavách sme bez vody!

V letných horúčavách ostali bez vody. Ani po vyše roku sa situácia u obyvateľov nájomných bytov v malej dedinke Jelšovec (okr. Lučenec) nevyriešila a trápia ich problémy s vodou.

Z kohútikov im predtým tiekla žltá s divným zápachom, no teraz nemajú žiadnu. Len dvakrát za týždeň k nim chodí cisterna, čo v týchto vysokých te­plotách nestačí. Zástupca starostky Marian Krnáč sľubuje nápravu a napojenie na obecnú studňu.

Štyridsiati obyvatelia 11 nájomných bytov majú od nasťahovania sa do bytovky od marca minulého roka problémy s pitnou vodou.

Najprv im podľa vlastných slov z kohútikov tiekla žltá a smradľavá, no od minulého týždňa nemajú žiadnu. „Je leto a veľmi teplo, no my sa nemáme ako osprchovať, variť, ani riad umyť. V piatok nám doniesla vodu cisterna, no už v sobotu sa minula. Bez vody sa v dnešnej dobe nedá žiť,“ sťažuje sa Aneta, ktorá si ju musí nakupovať, alebo si ju chodí nabrať do vedľajšej obce. Voda jej zničila práčku, biele veci si ani nemôže dať oprať. Sprchovať sa chodí s rodinou k mame, ktorá býva neďaleko v dome.

Zničené oblečenie

Nahnevaný je aj jej sused Miroslav. „Moja mama je po porážke. Mali sme ísť k doktorovi a ona sa ani normálne umyť nemohla, len v lavóre. Musel som vyhodiť veľa oblečenia, pretože sa mi zničilo pri praní. Voda je špinavá a smrdí ako z potoka,“ hovorí. Mladá mamička Martina musí dcérke Bianke ohrievať vodu na kúpanie v rýchlovarnej kanvici. „Neviem poriadne okúpať malú a ani prať. Voda nám veľmi chýba,“ povie Martina.

Zúfalí obyvatelia nevinia za problémy s vodou obec, ale stavebnú firmu, ktorá bytovku stavala a kopala studňu. Do nej namontovali aj filtráciu, ktorá ale nefunguje. „Viem, že voda v bytovke nie je v poriadku. Stále komunikujem s dodávateľom, ktorý prisľúbil nápravu a hradí aj dovoz vody v cisterne,“ informoval zástupca starostky Marian Krnáč. Dodal, že štyri týždne čakali na vyjadrenie od hygieny, aby panelák napojili na obecnú studňu. To by sa malo stať ešte tento týždeň.