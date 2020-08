Kollár reaguje na obvinenia opozície: Pravda o reklame pre Fun rádio!

Bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker (42) počas víkendu upozornil na zmluvu medzi štátnym Tiposom a Fun rádiom Borisa Kollára (54).

Drucker videl v kontrakte na odvysielanie reklamy za maximálne 240-tisíc eur dohadzovanie kamarátskych kšeftov zo štátneho. Kollár aj Tipos oponujú, že ide o štandardnú zmluvu, ktorá je pritom o polovicu nižšia, a podobné zákazky dostávali aj minulé roky práve za vlád Smeru.

Drucker hovorí, že Kollár získal po nástupe novej vlády darček: „Je to jednoduché, len musíte mať kamarátov na správnom mieste v štátnej firme. Zmluvu s rádiom patriacim predsedovi parlamentu podpísal kamarát ministra financií Hegera, nový šéf štátnej akciovky Tipos Marek Kaňka.“ Celkovo podľa zmluvy má ísť o 240 000 € na vysielanie reklamy pre Fun rádio, ktoré vlastní Kollár. Ku kritike sa pridal aj Smer pod vedením Roberta Fica: „Neprešlo ani pol roka a už máme zmluvu medzi štátom a firmou predsedu NR SR Borisa Kollára. Nič iné sme ani nečakali.“

Kollár na svoju reakciu nenechal dlho čakať a celý spor označil za pseudokauzu. „Je to odraz neschopných ľudí ako sú Robert Fico a Tomáš Drucker. Reklama Tiposu je v televíziách, denníkoch aj rádiách. Fun rádio je relevantné rádio so silným postavením na trhu, je druhé najpočúvanejšie na Slovensku a dostalo reklamu z Tiposu rovnako ako ďalších šesť rádií,“ vysvetlil Kollár. Dodáva, že Tipos dostal zľavu 40 % za to, že preinvestuje do konca roka 100- až 200-tisíc eur. Zmluva je rámcová, čiže štátna firma môže napokon preinvestovať len nižšiu hranicu objednávky.

„Tipos predtým za vlády týchto dvoch pánov, ktorí dnes kričia, tak reklamu zadával cez prietokové ohrievače. Dnes nakupujú priamo a od Tiposu dostalo Fun rádio reklamu každý rok. Aj počas ich vlády, a bolo to podstatne viac ako teraz, len predtým to šlo cez reklamnú agentúru,“ uzavrel Kollár. Fun rádio reagovalo, že aj v minulosti vysielali reklamu pre rôzne štátne inštitúcie aj v čase, keď Kollár nebol v politike. Proti kritike sa bráni aj Tipos.

„Tipos zazmluvňuje celkovo 7 najpočúvanejších celoplošných rádií a všetky televízie. Výsledkom sú výhodnejšie ceny o 20 % až 50 % ako mal Tipos doteraz,“ uviedol hovorca R. Čépe. Fico aj po vysvetlení hovorí, že Kollára chcú odvolať. Podľa neho by sa mal odstrihnúť od rádia, keďže už je koaličným politikom.