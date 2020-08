Manželia Vinczeovci ako ste ich ešte nevideli: Na toto by pristúpil len málokto!

Vážne nezvyčajné prechádzky! O markizákovi Viktorovi Vinczeovi (29) a moderátorke Adele Vinczeovej (39) je známe, že žijú s čo najmenším dopadom na našu planétu.

Zarytí aktivisti Vinczeovci sa snažia šíriť osvetu o ekologickejšom spôsobe života a berú to naozaj smrteľne vážne. Z ich vášne sa stalo hobby, ktoré praktizujú priam na každom kroku. Ako totiž známy markizák priznal, počas prechádzok s Adelou robia „inšpekciu“ smetných nádob! Na toto by si mnoho ich kolegov zo šoubiznisu netrúflo. Známy prominentný pár Adela a Viktor Vinczeovci sa veľmi zaujíma o životné prostredie.

Okrem toho, že sympatický moderátor prostredníctvom svojich sociálnych sietí pravidelne informuje o ekologickom spôsobe života, manželia si spoločne kúpili taktiež kompostér a teraz sa svoj záujem o planétu rozhodli posunúť na vyšší level. Začali sa zaujímať aj o správanie iných ľudí voči životnému prostrediu. Svoje prechádzky totiž obohatili o nezvyčajné hobby, a to kontrolu smetných nádob. „Inšpekcia, kedykoľvek aj u vás,“ napísal Vincze k videu, kde sa spoločne s Adelou prehrabovali v koši a upozorňovali, že je nesprávne naplnený.

Samotná Adela Novému Času povedala: „Máme k tomu blízko, ale sú ľudia, ktorí žijú ekologickejšie ako my. Je pravda, že pozeráme do smetiakov. Dobre sa tam pozerá. Nič si odtiaľ neberieme, ale je zaujímavé vidieť, ako ľudia nevedia natrhať kartón či hádžu odpad hala-bala.“ Niet teda pochýb o tom, že im na budúcnosti Zeme naozaj záleží. Na takúto netradičnú prechádzku by pristúpil len málokto. Naopak, dvojica si z hrabania v odpadkoch ťažkú hlavu nerobí. Berie to ako cestu, ako naučiť ľudí správne separovať odpad.