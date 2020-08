Ostré slová Grécka na adresu Turecka: Nenecháme sa vydierať

Grécko v pondelok odsúdilo vyhlásenie Turecka, ktoré uviedlo, že obnoví výskum zameraný na prítomnosť ropy a zemného plynu vo východnej časti Stredozemného mora.

Podľa Grékov Turci výrazným spôsobom zasahujú do ich pásma.

"Grécko sa nenechá vydierať. Budeme hájiť našu suverenitu a zvrchované práva," uviedlo vo vyhlásení grécke ministerstvo zahraničných vecí. "Vyzývame Turecko, aby okamžite ukončilo svoje nezákonné kroky, ktoré narúšajú mier a bezpečnosť v regióne," dodáva uvedený rezort.

"Krajina polmesiaca" minulý týždeň oznámila, že v pondelok a utorok sa vo východnom Stredomorí medzi tureckou pevninou a gréckym ostrovom Rodos bude konať palebné cvičenie. Okrem toho avizovala, že od 23. augusta vo vodách medzi Gréckom a Cyprom opätovne spustí spomenutý výskum. Grécki predstavitelia informovali, že tamojšia armáda je vzhľadom na kroky Turecka v pohotovosti. "Väčšina našej flotily je v tejto chvíli pripravená ísť von, kdekoľvek to bude potrebné," podotkol grécky minister zahraničných vecí Giorgos Gerapetritis.

Kľúčovou otázkou v spore medzi Gréckom a Tureckom je to, či by sa ostrovy mali brať do úvahy pri určovaní priemyselnej a hospodárskej hranice. Grécko má tisíce ostrovov a ostrovčekov, z ktorých je obývaných približne dvesto.

Turecko obviňuje Grécko, že sa snaží ukoristiť výhodnejšie postavenie v prípade nálezísk ropy na jeho úkor. Ankara tvrdí, že hranica by sa mala nachádzať medzi gréckou a tureckou pevninou a nemali by sa brať do úvahy grécke ostrovy. Atény namietajú, že požiadavka Turkov je porušením medzinárodného práva.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan minulý týždeň označil za "bezcennú" námornú dohodu medzi Egyptom a Gréckom, ktorá určuje morskú hranicu medzi týmito dvomi krajinami a vymedzuje výhradnú hospodársku zónu pre práva na ťažbu týchto nerastných surovín. Podľa Erdogana uvedená medzinárodná zmluva bola reakciou na vlani uzatvorenú tureckú námornú dohodu s líbyjskou vládou v Tripolise a prisľúbil v nej pokračovať.

Podľa Európskej únie Turecko porušuje zákon a ohrozuje stabilitu v regióne. Hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí Christofer Burger uviedol, že Berlín "so znepokojením vzal na vedomie" rozhodnutie Turecka uskutočniť seizmické prieskumy. Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas opakovane vyhlásil, že medzinárodné právo sa musí rešpektovať a musí dôjsť ku krokom, ktoré povedú k zmierneniu napätia v Stredozemnom mori. Zároveň vyzval Atény a Ankaru, aby vyriešili všetky otvorené otázky na vzájomných rokovaniach.