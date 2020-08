Prípad rozhodovania o väzbe pre Bödöra: Na Súdnej rade vypovedal sudca Truban

Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michal Truban vypovedal v pondelok pred osobitnou komisiou Súdnej rady v súvislosti s jeho možnou zaujatosťou pri rozhodovaní o väzbe pre nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák trvá na tom, že má o Trubanovi rozhodovať sudcovská rada ŠTS.

Tvrdí, že konala v rozpore so zákonom. Truban na otázky médií po vypočúvaní neodpovedal. "My sme sa venovali len otázke, či tu boli alebo neboli dôvodné pochybnosti o jeho nezaujatosti alebo zaujatosti a či ich nemal odstrániť tým, že by sám vyhlásil svoju zaujatosť," ozrejmil Mazák. Truban pred stretnutím pre médiá uviedol, že trvá na svojej nezaujatosti. Po výpovedí už na novinárske otázky odpovedať nechcel. Závery stretnutia osobitná komisia zatiaľ nevyvodila, v šetrení bude pokračovať počas augusta. Vzhľadom na neverejnosť šetrenia nechcel Mazák konkretizovať, čím Truban argumentoval. Zároveň však podľa Mazáka musí o Trubanovi rozhodovať najmä ŠTS. Predseda Súdnej rady pripomenul, že sudcovská rada ŠTS nebola vo veci ochotná konať, čo je podľa neho v rozpore so zákonom.

"Dnes som poslal predsedovi ŠTS rovnaký list (Jánovi Hrubalovi pozn. TASR), aby posúdil konanie pána sudcu Trubana a aby mi oznámil výsledok, či považuje jeho postupy a rozhodnutia za rozporné s Trestným poriadkom," povedal Mazák. Od Hrubalu chce tiež vedieť, či má za to, že mal Truban rozhodovať o väzbe Norberta B.

Na margo Trubanovho samotného rozhodovania a konštatovania svojej nezaujatosti Mazák pripomenul, že ide o to, ako sa to javí navonok. "Keď vidí, že je vo veci výpoveď spolupracujúcej osoby, v ktorej sa objavuje jeho meno, jeho väzby na iných ľudí, že tu je príspevok do rodinného majetku, tak sa môže cítiť neviem ako nestranný, ale z hľadiska externého prostredia by mal uvážiť, či to stojí za to, aby v tomto rozhodoval."

Podľa informácií Denníka N jeden zo spolupracujúcich obvinených v kauze Dobytkár Marek K. vypovedal, že na žiadosť právnika ďalšieho obvineného Jána G. navštívil vtedajšieho šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry - obvineného Juraja K. s tým, aby Trubanova rodina dostala dotáciu na svoj penzión v Banskej Štiavnici. Truban bol sudca pre prípravné konanie v kauze Dobytkár pri obvinenom Norbertovi B. Nitrianskeho podnikateľa do väzby nevzal, jeho rozhodnutie zvrátil senát Najvyššieho súdu SR. Mazák podotkol, že ten považoval výpoveď Mareka K. za dôveryhodnú.