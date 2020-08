Martin Féherváry odohral v drese Washingtonu výborný zápas: Od trénera si vyslúžil takúto pochvalu!

Chytil sa ponúknutej príležitosti! Prvýkrát po reštarte profiligy dostal v drese Washingtonu príležitosť slovenský obranca Martin Fehérváry (20).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

, za čo si vyslúžil pochvalu trénera! Fehérváry pred pandémiou koronavírusu stihol v tomto ročníku NHL nastúpiť za Capitals šesťkrát a pripísal si jednu asistenciu.Teraz mu dal tréner Todd Reirden šancu na úkor českého obrancu Radka Gudasa a slovenský obranca svojím výkonom nesklamal. Dokonca nastúpil vo formácii s najväčšou hviezdou a kapitánom tímu Alexandrom Ovečkinom a počas celého súboja rozdal až sedem hitov. Jeho tvrdosť pocítil aj útočník Bostonu Marchand či iné hviezdy Medveďov.povedal po víťaznom súboji s Bostonom pre washingtonpost.com tréner Washingtonu Reirden.

Mal dobrú prípravu

Fehérváry absolvoval pred reštartom tvrdú letnú prípravu a veľmi sa tešil z toho, že ho vedenie Washingtonu povolalo do kádra, hoci aj v pozícii náhradníka. „Idem do zámoria s tým, že sa pokúsim získať miesto v tíme a absolvovať niekoľko duelov po reštarte súťaže. Máme dobré mužstvo a môžeme to dotiahnuť ďaleko,“ povedal pre Nový Čas pred odletom do zámoria Martin. A šance sa chytil naozaj výborne a nie je vylúčené, že sa v základnej zostave objaví aj v ostrých dueloch play-off, kde bude súperom Capitals NY Islanders.