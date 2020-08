Tenistka Chantal Škamlová v novej úlohe: Inšpiruje ju viac Hantuchová alebo Tabák?

Slovenská tenistka Chantal Škamlová (26) zaujala v posledných týždňoch okrem víťazstiev na domácich turnajoch aj medializovaným sporom s národným zväzom.

Uplynulý víkend sa však na charitatívnom turnaji športových osobností predstavila v novej úlohe moderátorky. O tom, ako sa v nej cítila, či o tom, kto je jej vzorom, aj o tom, či po kariére neplánuje vstúpiť do politiky ako jej bývalá súperka Romana Tabák (29), porozprávala exkluzívne pre Nový Čas.

? V poslednom čase ste sa fanúšikom a verejnosti pripomenuli cennými triumfami vo dvojhre v Piešťanoch a vo štvorhre v Žiline. Ako to vyzerá s vašou ďalšou kariérou na kurtoch?

- Momentálne som si nechala čas na premýšľanie. Snažím sa to neriešiť a užívam si to, že mám teraz čas aj na iné veci ako tenis. Aj preto skúšam, čo by ma v živote bavilo. Zistila som, že mám dosť veľký problém, lebo je toho veľmi veľa. A neviem, kam skôr skočiť.

? Motivovala vás k spomínaným úspechom aj atmosféra, ktorá sa v tenisovom hnutí spustila po vašej kritike národného zväzu a následnej slovnej prestrelke s jeho predstaviteľmi?

- Nie, nikomu som nechcela nič dokazovať. Ani nemusím. Ne­chcela by som, aby to bolo tak brané. Dala som do toho všetko predovšetkým preto, lebo som vedela, že ide možno o moje posledné turnaje. V kariére som mala zopár ľudí, ktorí mi veľmi pomohli. Hrala a bojovala som vlastne pre nich. Išlo to zo srdca, preto to podľa mňa aj takto skvelo vyšlo.

? Po trnavskej exhibícii máte za sebou prvú väčšiu moderátorskú skúsenosť. Ako ste ju vnímali?

- Bolo to pre mňa niečo nové a naozaj skvelá skúsenosť. Veľmi rada som stret­la všetkých tých našich úspešných športovcov. Dúfam, že si to všetci užili aspoň tak ako ja.

? Museli ste sa na akciu a prítomných hostí dlho pripravovať?

- Dosť dlho. Určite som tomu obetovala niekoľko hodín. Sama som bola prekvapená, koľko mi samotná príprava zabrala času.

? V minulosti ste absolvovali viacero mediálnych stáží, čiže už nie ste úplná začiatočníčka. Budú sa vaše kroky v budúcnosti uberať týmto smerom?

- To je ešte vo hviezdach. Stále sa rozhodujem, čo a ako ďalej. Je pravda, že mám za sebou viac takýchto vecí a veľmi rada píšem. Uvidíme, čo život prinesie. Nechajme sa prekvapiť.

? Máte v tejto sfére aj nejaký vzor, prípadne niekoho, v koho šľapajach by ste sa rada vydali?

- Veľmi sa mi páči, akou cestou sa vydala Daniela Hantuchová. Čo sa týka médií a jej komentovania pre televízie, pôsobí na mňa naozaj sympaticky.

? Vaša bývalá súperka Romana Tabák zasadla po voľbách do parlamentných lavíc. Čo hovoríte na jej vystúpenia, ktoré vyvolávajú rozporuplné reakcie? Vás politika neláka?

- Romane držím v jej politickej kariére palce, ale ja sa podobnou cestou zatiaľ vydať nechystám. Aj keď nikdy nehovorte nikdy...

Chantal Škamlová

- narodená: 4. septembra 1993 v Banskej Bystrici

- top postavenie vo dvojhre: 218. miesto

- top postavenie vo štvorhre: 115. priečka

- top úspechy juniorské: víťazstvo vo štvohre na Australian Open 2010, striebro z olympijských hier mládeže 2010, majsterka Európy do 16 rokov vo štvorhre 2009

- top úspechy ženy: 13 titulov vo dvojhre (ITF) a 34 vo štvorhre (ITF).