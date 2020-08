Žreb Európskej futbalovej ligy: Ani jeden slovenský klub nehrá doma!

Súperom futbalistov MFK Ružomberok v 1. predkole Európskej ligy UEFA 2020/2021 bude Servette Ženeva, hrať sa bude na jeden zápas vo Švajčiarsku.

Vicemajster MŠK Žilina dostal The New Saints z Walesu, duel sa uskutoční na Britských ostrovoch. Tretí tím uplynulého ročníka najvyššej slovenskej súťaže FC DAC 1904 Dunajská Streda sa v rovnakej fáze stretne s islandským FH Hafnarfjördur na súperovej pôde. Súboje 1. predkola sú na programe vo štvrtok 27. augusta.

Pri pondelňajšom žrebe v Nyone rozdelila UEFA 94 klubov, vrátane ôsmich víťazov predkvalifikácie, na základe koeficientov do pätnástich vopred určených skupín medzi nasadené a nenasadené. Všetci slovenskí zástupcovia figurovali medzi nenasadenými. Platilo pravidlo, že sa nemohli stretnúť kluby z rovnakej národnej asociácie.

Žilina a Ružomberok sa ocitli v spoločnej ôsmej skupine a okrem vyžrebovaných súperov mohli ešte dostať aj FC Vaduz z Lichtenštajnska. V okruhu možných súperov DAC v siedmej skupine boli okrem Islanďanov aj írsky Shamrock Rovers a dánsky AGF Aarhus.

V dôsledku pandémie koronavírusu sa zápasy predkola i play off budú hrať na jeden zápas. Európska futbalová únia (UEFA) rozhodla, že stretnutia sa v prípade potreby budú môcť odohrať aj na neutrálnej pôde. Ak domáci tím ako organizátor nebude môcť pre epidemiologické reštrikcie vo svojej krajine zorganizovať zápas, jeho povinnosť bude zabezpečiť náhradné dejisko na neutrálnej pôde. Podmienka je, aby hosťujúce mužstvo nemalo problém s cestou. Domáce tímy budú musieť informovať UEFA o obmedzeniach vo svojej krajine v súvislosti s cestovaním a v dostatočnom predstihu dať túto skutočnosť na vedomie aj súperovi. Futbalové zväzy Poľska, Maďarska, Grécka a Cypru v tejto súvislosti ponúkli pomoc a UEFA informovali, že by svoje štadióny vedeli poskytnúť na odohratie takýchto stretnutí.

Reakcie zo slovenského tábora:

Dominik Kružliak, obranca DAC Dunajská Streda: "V Európskej lige si už nenavyberáme ľahkého súpera. Hráme vonku na Islande, škoda, že sme nedostali zápas doma. Verím, že sa dobre pripravíme a že to zvládneme. V reprezentácii do 21 rokov sme hrali na Islande, prehrali sme tam 0:2. Verím, že to bude teraz opačne. Preferujú silový futbal. Favorit nie je. Počasie tam bude chladnejšie, keďže máme náročný program pred sebou, to by nám mohlo vyhovovať."

Karol Belaník, športový manažér Žiliny: "Tohto súpera mám zafixovaného ako pravidelného účastníka predkôl Ligy majstrov, ale v tejto sezóne skončili na druhom mieste. Pred šiestimi rokmi hrali dvojzápas so Slovanom Bratislava a podľa toho, čo si spomínam, pôsobili ako húževnatý tím, ale snažili sa hrať kultivovaný, kombinačný futbal. Nebol to vtedy jednoduchý dvojzápas a inak to nebude ani teraz, hlavne, keď budeme hrať na Ostrovoch. Ostrovný futbal je o nasadení, o vysokom počte súbojov, čiže sa na to budeme musieť pripraviť, pretože je to iný typ futbalu. Ťažko dopredu povedať, ako budú hrať. Musíme najskôr získať o súperovi nejaké aktuálne informácie."

Pavol Staňo, tréner MŠK Žilina: "Ostrovný futbal ma vždy osobne priťahoval. Budeme sa s tým musieť popasovať, určite to bude o súbojoch. Pozeral som si ich štadión, zdá sa mi, že majú rovnako umelý trávnik. Musíme sa k tomu postaviť čelom, je jedno s kým budeme hrať, určite budeme chcieť zvíťaziť. Súpera si bližšie zanalyzujeme a potom budeme múdrejší. Každopádne sa tešíme na tento duel."

Jakub Paur, kapitán MŠK Žilina: "Súpera príliš nepoznáme, nevieme, čo nás čaká. Dopredu môžem povedať iba to, že nás nečaká nič jednoduché. Chceme prekvapiť, pobiť sa o dobrý výsledok. Určite nepredáme kožu lacno."

žreb 1. predkola EL 2020/2021:

FH Hafnarfjördur - DAC Dunajská Streda

Servette Ženeva - MFK Ružomberok

The New Saints - MŠK Žilina

NK Maribor - Coleraine FC/La Fiorita 1967

FK Riteriai - Derry City,

HŠK Zrinjski Mostar - FC Differdange 03

Rosenborg Trondheim - Breidablik

Hammarby IF - Puskás Akadémia

FK Ventspils - Dinamo-Auto Tiraspoľ

Neftči PFK - KF Škupi

Nomme Kalju - NŠ Mura

Apollon Limassol - Saburtalo Tbilisi

Partizan Belehrad - Futbola Skola Riga

FCSB - Širak Gjumri

Olimpija Ľubľana - Víkingur Reykjavík

Žalgiris Vilnius - Paide Linnameeskond

Valletta FC - Bala Town FC

FC Aberdeen - NSÍ Runavík/Barry Town United

Malmö FF - Cracovia Krakov

Šachťor Soligorsk - Sfintul Gheorghe Suruceni

Shamrock Rovers - Ilves Tampere

FC Vaduz - Hibernians FC

Keşla FK - KF Laci

Bodo/Glimt - Kauno Žalgiris

Maccabi Haifa - Željezničar Sarajevo

Lech Poznaň - Valmiera FK

Progres Niederkorn - UE Engordany/ FK Zeta Golubovci

St Joseph's /B36 Tórshavn - Levadia Tallinn

Honvéd Budapešť - Inter Turku

Lincoln Red Imps/FC Priština - Union Titus Petange

FC Motherwell - FC Glentoran/HB Tórshavn

FK Kukësi - Slavia Sofia

Dinamo Minsk - Piast Gliwice

AGF Aarhus - Honka Espoo

Hapoel Beer-Ševa - Dinamo Batumi

MOL Fehérvár - Bohemian FC

FC Alaškert - Renova Tetovo

Ordabasy Šymkent - FC Botosani

CSKA Sofia - Sirens FC

Petrocub-Hincesti - Bačka Topola

Sumgayit City - Škëndija Tetovo

Kairat Almaty - FC Noah

Lokomotíva Tbilisi - Universitatea Craiova

FK Teuta - Beitar Jeruzalem

FC Santa Coloma/FK Iskra Danilovgrad - Lokomotiv Plovdiv

Tre Penne/Gjilani - APOEL Nikózia

Borac Banja Luka - Sutjeska Nikšič