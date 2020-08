Slováci, pozor! Ak cestujete do týchto krajín z Česka, Rakúska alebo Poľska, musíte ísť do karantény

Ak Slováci cestujú do Litvy alebo Lotyšska z Česka, Rakúska či Poľska, musia sa podrobiť dvojtýždňovej karanténe.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) o tom informuje na svojej webovej stránke. V oboch krajinách síce v júni skončil núdzový stav, stále v nich však platia isté obmedzenia. Prísnejšie sú v Lotyšsku.

Ako ďalej uvádza ministerstvo, do Litvy alebo Lotyšska je možné pricestovať bez povinnosti absolvovať 14-dennú povinnú karanténu, ak v krajine, z ktorej osoba prichádza, počet nakazených za posledných 14 dní nepresiahol 16 prípadov na 100-tisíc obyvateľov. Do tejto kategórie teda nespadá Poľsko, Rakúsko ani Česko, kedy je v prípade tranzitu nevyhnutné absolvovanie karantény. Do Litvy je z Česka zakázané cestovať.

Po príchode do Litvy alebo Lotyšska je v celom Pobaltí možný voľný pohyb, hraničné priechody sú otvorené. Lotyšská vláda odporúča, aby mali pri cestovaní v hromadnej doprave cestujúci rúško alebo inak prekrytý nos a ústa. V Litve je povinnosť nosenia rúška, a to v prostriedkoch hromadnej dopravy, obchodoch či zdravotníckych zariadeniach. Vonkajšie hranice Európskej únie (EÚ) do Ruska a Bieloruska sú naďalej uzavreté.

V Litve sú reštaurácie, kaviarne, zábavné a kultúrne centrá, voľnočasové aktivity otvorené za dodržania minimálne jednometrovej vzdialenosti medzi zákazníkmi v radách. V reštauráciách a kaviarňach musí byť medzi stolmi bezpečnostná vzdialenosť dvoch metrov.

V Lotyšsku sú reštaurácie a kaviarne otvorené za dodržania hygienických podmienok, akými sú dvojmetrová vzdialenosť medzi stolmi. Vo vnútorných priestoroch môžu za jedným stolom sedieť štyria ľudia, na terasách osem ľudí. Otváracia doba je obmedzená na 6:30 až 00:00.

V prípade núdze môžu Slováci kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Rige: +371 25149789 alebo priamo MZVaEZ: +421 259785978.