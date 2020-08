Pochvala pre futbalistov Serede: Dostali nakladačku, ale aj tak sú príkladom

Na úvod sezóny dostali nakladačku! Futbalistom ŠKF Sereď nevyšiel prvý duel nového ligového ročníka Fortuna ligy. V Dunajskej Strede dostali poriadny výprask, prehrali vysoko 0:6!

Mnohí by možno čakali, že Seredčania po takomto výsledku nebudú mať chuť na nič a z útrob dunajskostredského štadióna sa budú snažiť čo najskôr vypadnúť preč. Na to, že by mali po sebe poupratovať kabínu, nebude ani len pomyslenie. Ale opak sa stal pravdou. Hráči zo Serede šatňu po sebe príkladne poupratovali a domáci klub o tom informoval na sociálnej siete.