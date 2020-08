Čínsky podnikateľ si u klenotníka objednal najdrahšie rúško sveta: Vysolí zaň 1,5 milióna!

Izraelská klenotnícka firma Yvel pracuje na pravdepodobne najdrahšej maske na ochranu pred koronavírusom. Vytepaná bude z 18-karátového bieleho zlata zdobeného 3600 bielymi a čiernymi diamantmi a na žiadosť zákazníka bude jej súčasťou aj filter N99.

Maska bude predaná za 1,5 milióna dolárov. Navrhol ju klenotník Isaak Levy. Levy dodal, že zákazník mal ešte dve ďalšie požiadavky: maska musí byť hotová do konca kalendárneho roka a musí byť najdrahšia na svete. Podľa Levyho splniť túto poslednú podmienku "bolo to najľahšie". Identitu zákazníka síce Levy odmietol zverejniť, ale prezradil aspoň to, že ide o čínskeho podnikateľa žijúceho v USA.

Táto nablýskaná tvárová maska vynikne medzi konvenčnými rúškami a respirátormi, aké teraz vídať na verejných priestranstvách v mnohých krajinách sveta. Pri hmotnosti 270 gramov, čo je takmer 100-násobok klasického chirurgického rúška, je však nepravdepodobné, že by táto extravagantná novinka bola aj praktickým príslušenstvom.

"Všetko sa za peniaze kúpiť nedá, ale ak si chlapík chce kúpiť drahú masku proti COVIDu-19, nosiť ju a pútať pozornosť, mal by byť spokojný," uviedol Levy v nedeľu v rozhovore pre agentúru AP. Uznal, že v čase, keď sú na celom svete milióny nezamestnaných a ľudia trpia ekonomickými problémami, môže takáto drahá vec niekoho aj naozaj podráždiť. Klenotník dodal, že on sám by si takúto masku na tvár nedal, ale je vďačný za príležitosť vyrábať ju.