Mrazivé precitnutie: Žena sa prebudila v hoteli vedľa cudzinca, neuveriteľné, čoho sa dopustil

Žena, ktorá sa prebudila v hoteli v posteli vedľa cudzinca, ktorý ju nakrútil nahú, konečne vyhrala päťročnú súdnu bitku.

Emily Hunt (41) sa prebudila v päťhviezdičkovom hoteli v posteli pri Christopherovi Killickovi, ktorý bol oblečený a smial sa s diaľkovým ovládačom v ruke pri tom, ako sledoval televíziu. Žena pre web Mirror uviedla, že nikdy predtým 40-ročného muža nevidela. Ten sa neskôr priznal polícii, že urobil videozáznam, zatiaľ čo spala. Podľa jeho názoru to bolo „morálne nesprávne“, ale nie nezákonné.

Len pár hodín pred traumatizujúcou udalosťou si Emily vychutnávala obed so svojím otcom v reštaurácii vo východnom Londýne. Potom jej otec odišiel na letisko a to je posledné, čo si pred prebudením vedľa cudzinca pamätá.

Pred súdom vypovedala, že kým ona spala, muž vedľa nej masturboval a natočil tiež video, ktoré si plánoval uchovať. Killick bol v roku 2015 zatknutý pre podozrenie zo znásilnenia, všetky obvinenia však odmietol a nebol odsúdený z dôvodu nedostatku dôkazov. Emily sa však domáhala spravodlivosti aj naďalej, pretože polícia disponovala videonahrávkou.

Napriek tomu, že takéto správanie je v Británii považované za trestný čin, polícia uviedla, že natáčanie nahej osoby v súkromnej miestnosti nie je trestným činom, ak daná osoba súhlasila s tým, že sa na ňu druhá osoba bude pozerať.

V januári padlo nové rozhodnutie o stíhaní obvineného v nadväznosti na rozhodujúci rozsudok, ktorý rozhodol, že toto nakrúcanie bolo nezákonné. V máji 2020, päť rokov potom, čo dobrovoľne 62-sekundové video ponúkol polícii, bol Killick zatknutý a obvinený z voyeurizmu.

„Trvá to už päť rokov a Killick vždy hovoril, že to urobil. Je to úžasný okamih. Je to dôležité víťazstvo,“ uviedla Emily po vypovedaní na súde.

„Pán Killick pripustil, že zatiaľ čo žena spala, on masturboval hneď vedľa nej na posteli. Potom vstal a pripravil si šálku čaju. Natočil aj krátke video, kde spala a ležala nahá na posteli. To urobil, aby si video mohol znova pozrieť a masturbovať nad ním,“ povedal prokurátor.

Emily Hunt muža nikdy predtým nevidela. Keď sa vedľa neho zobudila, tváril sa, že je všetko v poriadku, a na otázku, kto je, odpovedal, že sa volá Christopher a že sú v hoteli. Následne vystrašená žena zavolala bývalému manželovi, ktorý sa s ním rozprával cez telefón. Potom poslala správu kamarátke, ktorá kontaktovala políciu, a Emily utiekla v záchvate paniky z hotelovej izby.

Killick bol prevezený na policajnú stanicu, kde sa priznal k stretnutiu s Emily v bare aj k tomu, že išli spolu na hotel, kde sa mala medzi nimi odohrať sexuálna aktivita. Videozáznam dobrovoľne odovzdal polícii.

Muž bol prepustený na podmienečnú kauciu a má zakázané kontaktovať Emily, kým nebude budúci mesiac odsúdený.