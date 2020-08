Chystáte sa na Baby shower? Tri tipy, ako naozaj potešiť budúcu mamičku

Kým väčšine mamičiek v našich zemepisných šírkach pojem Baby shower nehovorí takmer nič, iné tradičnú americkú oslavu príchodu bábätka prevzali s veľkým nadšením. Čo to presne znamená, ak vám v e-mailovej schránke pristane pozvánka na Baby shower, a ako sa na takúto udalosť treba pripraviť?

Radostné očakávanie – zrejme to najkrajšie obdobie, ktoré každú ženu sprevádza ešte pred príchodom materských povinností. Prečo sa teda o túto radosť nepodeliť? Baby shower, čiže symbolická oslava príchodu dieťatka na svet v kruhu priateliek a rodiny na Slovensku tradíciu zatiaľ nemá, no spoločné stretnutia pred pôrodom určite až také nezvyčajné nie sú ani u nás. Budúca mamička jednoducho potrebuje okolo seba mať tých správnych ľudí a na chvíľu „vypnúť“ od zhonu, ktorý ju pred pôrodom čaká. Baby shower je ideálna príležitosť, keď si na takéto niečo ešte môže nájsť čas.

Americký trend? Nie, práve naopak

Ak si myslíte, že Baby shower je len moderný, zamerikanizovaný zvyk, mýlite sa. Jeho tradícia siaha dokonca až do staroveku. Samozrejme, že v tom čase to nebola „párty“ v zmysle, ako ju vnímame dnes. Išlo skôr o oslavu nového života, ktorá sa konala vždy medzi 6. a 8. mesiacom tehotenstva. Od dnešných sa líšila možno len tým, že budúca mamička namiesto ročnej zásoby plienok dostala sušené ovocie či sladkosti.

Nemáte nápad na darček? Poradíme vám

Hoci Baby shower oslava v našich končinách zatiaľ nie je práve zvykom, aj vám sa môže stať, že vás na nejakú pozvú. Na čo sa treba pripraviť? Celú oslavu by mala sprevádzať dobrá nálada, a najmä rozbaľovanie darčekov. Ak nemáte nápad, čo priniesť budúcej mamičke, tu je niekoľko našich tipov. V každom prípade jej skúste priniesť niečo, čo po narodení dieťatka naozaj využije.

1) Torta z plienok

Plienok nikdy nie je dosť, to potvrdí každá mamička. V tomto prípade však počítajte s tým, že s týmto nápadom na darček pre nového človiečika na oslavu neprídete sama.

2) Prvé topánočky

Nie je nič roztomilejšie, ako keď budúca mamička dostane milé malé topánočky. Pri ich výbere však dbajte najmä na kvalitu použitých materiálov a voľte skôr neutrálne farby, vhodné pre obe pohlavia.

3) Oblečenie

Praktické „body“, dupačky, ponožky, jednoducho čokoľvek, o čom si myslíte, že to mamička využije. V tomto prípade platí, že splnený účel je viac ako najnovšie módne trendy. Mamičky by vám vedeli rozprávať o tom, koľkokrát denne drobca prezliekajú, pretože sa spotil či zašpinil pri kŕmení. Nekupujte preto crop-topy, ktoré nezakryjú chrbátik, alebo oblečenie s aplikáciami, ktoré by mohli drobci prehltnúť. Zvoľte radšej praktické „body“ či pohodlné tepláčiky, v ktorých pôjde objavovanie sveta jedna radosť. V noci sa určite zíde dupačkové pyžamko a malá hračka na pritúlenie.

Dôležitá je kvalita

A ako takéto „minioblečenie“ vybrať, ak s nákupom detského oblečenia ešte nemáte žiadne skúsenosti? Poradíme vám. Alfou a omegou je v tomto prípade voľba kvalitného prírodného materiálu. Správne zvolené materiály pre novorodeniatka pomáhajú predísť nielen ekzémom, ale aj zapareniam či začervenaniam. Vyhnite sa preto najmä syntetickým materiálom, ktoré by mohli citlivú pokožku bábätka podráždiť. Ideálnou voľbou je práve biobavlna, vhodná aj pre tú najcitlivejšiu detskú pokožku.

Náš tip: Hravé vecičky zo 100 % biobavlny, navyše s označením GOTS (Globálne Organické Textilné Štandardy) nájdete za dostupné ceny po celý rok v Kauflande pod značkou Kuniboo®. Štýlové kúsky oblečenia potešia budúcu mamičku nielen veselými motívmi, ale najmä kvalitou a špičkovými materiálmi. Stačí pridať darčekovú mašľu a môžete vyraziť na svoju prvú Baby shower oslavu!