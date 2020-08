Protesty v Bejrúte neutíchajú: Odstúpil druhý člen vlády

Po utorkovom ničivom výbuchu v Bejrúte odstúpil v nedeľu už druhý člen libanonskej vlády.

Svoju rezignáciu predložil minister životného prostredia Demianos Kattar. Informovala o tom v nedeľu večer agentúra DPA s odvolaním sa na libanonský vládny zdroj.

Len niekoľko hodín predtým podala demisiu ministerka informácií Manál abd as-Samadová.

Libanonský premiér Hassán Dijáb v sobotu oznámil, že na budúci týždeň iniciuje konanie predčasných parlamentných volieb. Ani týmto oznámením však neupokojil pokračujúce protivládne protesty v Bejrúte.

Premiér sa podľa DPA snaží presvedčiť ministrov, aby zostali vo svojich funkciách aspoň do najbližšieho zasadnutia vlády, ktoré sa má uskutočniť v pondelok. Na pondelkovej schôdzi Dijáb plánuje oficiálne predložiť návrh na konanie predčasných volieb.

Protesty a zrážky medzi políciou a demonštrantmi pokračovali v centre Bejrútu aj v nedeľu. Policajti rozohnali slzotvorným plynom a gumovými projektilmi stovky protestujúcich, ktorí na nich v blízkosti prísne stráženej budovy parlamentu útočili kameňmi a petardami.

Podľa televízie al-Hadas demonštranti opäť vtrhli do niekoľkých vládnych budov. Podarilo sa im vniknúť do sídla rezortu práce a do ministerstva pre presídlené osoby, informovala v nedeľu agentúra TASS.

Podľa správ arabských médií bolo počas protestov v Libanone zranených už vyše 700 ľudí. O život prišiel jeden policajt, ktorý pri výkone služby utrpel zranenie hlavy.

Utorkový požiar a následný výbuch okolo 2700 ton dusičnanu amónneho uskladneného v bejrútskom prístave ďalej prehĺbili hlbokú politickú a ekonomickú krízu, ktorá Libanonom zmieta už celé mesiace.

Podľa protestujúcich, ktorí požadujú odstúpenie vlády, sú za výbuch zodpovední súčasní libanonskí politici. Rozhnevaní Libanončania tvrdia, že tragédiu zo 4. augusta zavinila dlhoročná korupcia a zlé spravovanie krajiny zo strany politického establišmentu.

Demonštranti požadujú odstúpenie vlády a nezávislé vyšetrovanie príčin výbuchu.