Čo nakúpiť školákovi: 3 tipy na nákupy, ktoré by ste mali stihnúť ešte dnes

Leto ubehne rýchlejšie, než by sme si želali. Nenechajte sa tým zaskočiť a neodkladajte prípravu výbavy pre vašich školáčikov na posledný týždeň prázdnin. Najmä, ak do školy chystáte budúceho prváčika. Začnite s predstihom.

V týchto dňoch sa ako rodičia určite usilujete čo najlepšie zladiť svoj pracovný režim s prípravou prázdninového programu pre vašich školákov. No aj keď sa vaše ratolesti chystajú na školské povinnosti až o pár týždňov, vám sa prázdniny končia skôr. Nenechajte si preto prípravy na poslednú chvíľku a k výletom do prírody zaraďte aj postupné nákupy školskej výbavy. Aj keď sa môže zdať, že na to máte ešte dostatok času, vždy je lepšie pripraviť sa vopred. Rozložíte si tým starosti aj náklady.

Určite by ste nemali zabudnúť kúpiť...

1. Školskú tašku

Dnes už len zriedka uvidíte školáka nosiť aktovku. Teraz sa nosia batohy – ale pozor, len tie s označením školské! Dizajnových variánt je na trhu obrovské množstvo, myslite však na to, že správny batoh by mal byť ľahučký, ergonomicky tvarovaný a pevný. Veľkou výhodou je čo najväčšie množstvo priehradiek. Menej ako dve znamenajú veľký neporiadok! Myslite na to, že batoh treba vyskúšať, pretože musí dobre držať na chrbte a určite nesiahať nižšie. Vy skontrolujte kvalitu batohu, ale dieťa nechajte vybrať si jeho dizajn, aby ho nosilo rado.

Otvoriť galériu Zdroj: Kaufland

2. Písacie a kreatívne potreby

Do tašky patrí peračník a v prvý školský deň by nemal byť prázdny. Pripravte pero, plniace pero s bombičkami a zmizík, ceruzky a strúhadlo, gumu, farbičky a fixky. Podľa ročníka pridajte aj pravítka, kružidlo, či uhlomer. Pripravte kreatívne potreby na výtvarnú výchovu, ktoré deťom vydržia aj viac ročníkov. Nezabudnite na desiatový box, fľašu na vodu a samozrejme aj zošity. Tie zostanú po celý rok ako nové, ak použijete obaly a uložíte ich do školských dosiek.

Otvoriť galériu Zdroj: Kaufland

3. Pohodlné oblečenie

Každé dieťa chce byť v škole v prvom rade cool, no prioritou pre rodiča by nemal byť len vzhľad oblečenia. Aj tu platí, že dôležitá je hlavne jeho kvalita. Školáci totiž potrebujú oblečenie, v ktorom sa budú cítiť hlavne pohodlne a príjemne. Pri jeho výbere by ste sa preto mali vyhnúť syntetickým materiálom, ktoré pri celodennom nosení môžu pôsobiť dráždivo. Nenechávajte si nákupy na poslednú chvíľu a skúste sa poobzerať po výbave, ktorá nezruinuje váš rodinný rozpočet už teraz.