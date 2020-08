Druhý názor nad zlato. Najmä keď ide o klímu

Prvá ponuka klimatizácie nemusí byť najlepšia. Skôr než ju prijmete, využite možnosť získať druhý názor od odborníkov. Jednoducho, online a zadarmo.

Výber klímy nie je jednoduchá záležitosť. Treba brať do úvahy technické parametre, zdravie aj peňaženku. A hlavne neurobiť unáhlené rozhodnutie.

Vždy je lepšie mať na výber

Ak ste si už našli inštalačnú firmu a nechali vypracovať cenovú ponuku, urobili ste krok správnym smerom. Nemal by však zostať jediný. Zďaleka nie všetky inštalačné firmy majú v ponuke také typy klimatizačných jednotiek, ktoré by vyhovovali práve vašim požiadavkám. Pozor si treba dať aj na premrštené ceny, ktoré nie sú vždy fér.

Mnohí z nás sa uspokoja hneď s prvou ponukou, a to bez toho, aby ju porovnali s akoukoľvek inou. To je chyba, ktorá neskôr môže mrzieť. Určite sa oplatí spoznať aj druhý názor, najmä keď to nestojí ani cent. Veď aj zdravý rozum hovorí, že je lepšie, keď máme z čoho vyberať.

Druhý názor máte zadarmo

Druhý názor na klimatizáciu teraz získate veľmi jednoducho na užitočnom portáli www.druhynazornaklimu.sk. Má to hneď niekoľko výhod. Už nemusíte nikoho volať do svojho bytu či kancelárie, stačí vyplniť stručný formulár a zadať len niekoľko základných parametrov.

Technici s dlhoročnou praxou v odbore vykurovania a chladenia vám potom na základe vami zadaných údajov poskytnú bezplatne druhý názor. Buď potvrdia, že vaša prvá ponuka je naozaj výhodná, alebo vám vypracujú inú – lepšiu a výhodnejšiu pre vás. To všetko zadarmo, nezáväzne a s garanciou vysoko odbornej konzultácie.

Skôr, než by ste vypili kávu

Kúpa klimatizácie je dlhodobá investícia, požiadať o druhý názor však zaberie len pár minút. Všetko vybavíte skôr, než by ste vypili kávu, stačí pár kliknutí. Presvedčte sa sami. Za ten komfort na dlhé roky a istotu správnej voľby to predsa stojí.

