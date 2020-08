WHO poukazuje na dôležitosť výhradného dojčenia: Ročne môže zachrániť životy až 82-tisíc detí

Analýza Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) naznačuje, že zvyšujúce sa podiely výhradného dojčenia by mohli každý rok zachrániť životy 82-tisíc detí.

Podpora výhradného dojčenia by pritom mohla získať aj ďalší príjem vo výške 302 miliárd dolárov. Uviedla to prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Iveta Lazorová. Zlepšenie prístupu ku kvalifikovanému poradenstvu pri dojčení tak môže predĺžiť obdobie dojčenia a podporovať výhradné dojčenie s prínosom pre deti, rodiny, ako aj ekonomiku. V súlade s nosnou témou Svetového týždňa dojčenia 2020 WHO a UNICEF vyzývajú vlády, aby chránili a podporovali prístup žien ku kvalifikovanému poradenstvu pri dojčení, ktoré je základnou súčasťou podpory dojčenia.

SK SaPA dlhodobo poukazuje na nedostatok kvalifikovaných odborníkov pre podporu dojčenia, ako aj nedostatok zdrojov na projekty pre podporu dojčenia. Vzdelávanie a príprava matiek na dojčenie by mali byť podľa Ivety Lazorovej ľahko dostupné a mali by byť súčasťou kurzov prípravy na pôrod vedených pôrodnými asistentkami. Dávať rady žene bezprostredne po pôrode je podľa nej neefektívne, a to z dôvodu popôrodných psychických zmien organizmu ženy. "Nie vždy sa spoločnosť stavia k dojčeniu pozitívne a dojčiace matky majú často problém s dojčením na verejných miestach, kde nemajú vytvorené vhodné podmienky a čelia aj kritike okolia. A to by sme mali zmeniť," dodala prezidentka komory.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Sídli v Bratislave a združuje 40-tisíc sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.