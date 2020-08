Byt v Bohumíne mal podpáliť Zdeněk, hrdo sa k tomu hlásil: V plameňoch zomrela jeho ex, syn aj vnúčik!

Rodinné spory či žiarlivosť? Obyvatelia moravskosliezskeho mesta Bohumín si od soboty kladú stále tú istú otázku.

Letné víkendové populudnie sa totiž skončilo pre mnohých z nich bojom o holý život. Na jedenástom poschodí paneláka, kde žili desiatky rodín, začalo z ničoho nič horieť. V snahe prežiť vyskakovali zúfalí ľudia oknami von. Napriek rýchlemu zásahu hasičov si požiar vyžiadal 11 životov. Ešte smutnejšie je, že medzi obeťami sú aj deti. Polícia už zadržala jedného muža, ktorý sa mal podľa českých médií priznať k podpaľačstvu. Teraz už len zostáva potvrdiť motív jeho konania.

Podľa českého denníka Blesk by za celým tragickým požiarom mal byť Zdeněk K. (55). Práve on mal rozliať a zapáliť horľavinu v byte vlastného syna Lukáša K. († 30), ktorý v ňom žil spolu so svojou manželkou a synčekom. Tí prišli o život spolu s ďalšími 8 ľuďmi, ktorí boli u nich na rodinnej oslavae. „On mal poliať niečím dvere a zapáliť vchod, aby sa nikto nedostal z bytu von. Preto niektorí uhoreli a iní skákali z okna, nemohli vyjsť von živí, nedal im šancu a ešte sa k tomu vonku hrdo hlásil!“ vyjadrila sa suseda z paneláka hrôzy.

Podobne rozpráva aj zástupca starostu Bohumína Igor Bruzla: „Mám informácie, že to nie sú susedské spory, ale vybavovanie si nejakého, skôr rodinného problému,“ povedal Českej televízii. Podľa svedkov sa niektorým osobám podarilo preliezť na balkón u susedov a tak sa zachrániť. Jedenásť ďalších osôb však také šťastie nemalo, zahynul aj rodinný psík.

„Je to strašná tragédia a nechcela by som, aby to niekto zažil. Videla som päť ľudí, ako vyskočili z okna,“ uviedla pre české médiá Karin Šípková, ktorá býva na treťom poschodí paneláka. Z miesta utekala aj s malým vnukom. „Zatkli jedného pána a pýtali sa ho, či on to zapálil a on im povedal úplne pokojný: ‚Áno, zapálil‘,“ uviedla. Dôvod jeho konania ostáva stále otázkou. V českých médiách sa objavila informácia, že ním mohli byť rodinné spory.