V Trebišove investovali do opravy kúpaliska cez dva milióny: Deti dostali šmýkačky za 46 000 €

Aspoň náplasť za dlhé strádanie!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V Trebišove osem rokov nefunguje krytá plaváreň, ktorá bola v dezolátnom stave, a aj keď expremiér Fico dal vyše 432-tisíc eur na podporu projektu, stále nie je dokončená a náklady presiahli dva milióny. Svojmu účelu však slúži vonkajší areál kúpaliska a v rámci neho pribudla detská zóna a aj fit zóna pre dospelých.

Na prvé čvachtanie sa pod strechou to ešte dlho nebude. Primátor Marek Čižmár pre Nový Čas uviedol, že plaváreň bola zatvorená v roku 2012, a dodal: „Financovanie bolo dvojzložkové. Mesto do toho dalo zhruba 1,1 mil. eur a dotácia bývalej vlády bola postupne po etapách 432-tisíc a 500-tisíc eur plus regionálny príspevok vo výške zhruba 245-tisíc. Zmluva s dodávateľom prác z nášho regiónu znie tak, že všetko má byť ukončené v máji budúceho roka. Nasledujúcu letnú sezónu už teda bude slúžiť verejnosti.“

Veľa však bude závisieť od dodávateľa technológií. Do užívania v areáli vodných športov dali aspoň opravenú detskú zónu a fit zónu pre dospelých za 46-tisíc eur. Návštevníci kúpaliska v Trebišove si tak môžu aspoň cez prázdniny, keď je teplo, užiť radovánky pod tyrkysovou oblohou, no na zimné kúpanie si ešte počkajú.