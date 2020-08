Eva Máziková investovala do úsmevu: Speváčka ukázala vynovené zuby

Neopakovateľná Eva Máziková (70) si užíva leto ako sa patrí.

So svojím manželom Petrom sa už po niekoľkýkrát vybrala do Talianska, kde sa spolu radi plavia po známom jazere Lago di Garda. Známa speváčka však neukázala len krásy obklopujúce turistami obľúbené jazero. Ako sa totiž zdá, Eva investovala nielen do dovoleniek, ale aj do seba. Máziková zavítala do talianskeho letoviska toto leto už po niekoľkýkrát.

Z jazera sa hlásila už v júli, potom začiatkom augusta a priznala, že späť sa chystá prísť už 22. augusta. „Dnes posledný deň na Lago di Garda. Som smutná, ale nevadí, o chvíľu sa sem vrátim opäť,“ povedala speváčka vo svojom videu. Vysmiata Eva, ktorá dovolenkuje s milovaným manželom Petrom, však ukázala aj nový úsmev. Nedalo sa totiž nevšimnúť, že si blondínka dala vylepšiť chrup. Nové, snehobiele zuby pri jej opálenej pokožke teraz priam žiaria.