SHMÚ varuje pred búrkami: Hrozia krúpy aj prívalová povodeň

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na búrky v okresoch Zlaté Moravce, Žarnovica, Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Poltár, Lučenec a Detva

V týchto okresoch meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa. Na týchto miestach je tiež malá pravdepodobnosť búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. S nimi môžu byť podľa meteorológov spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Výstrahy platia do 18.00 h. V okrese Brezno zároveň platí aj hydrologická výstraha prvého stupňa, dôvodom je možná prívalová povodeň. Výstraha platí do 19.15 h. Do 17.00 h naďalej platia výstrahy pred vysokými teplotami v niektorých okresoch na južnom, západnom i východnom Slovensku.